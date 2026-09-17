https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ayasofyanin-altindaki-tuneller-icin-yeni-aciklama-guvenli-olan-kisimlari-ziyarete-acilabilir-1108832217.html

Ayasofya’nın altında 9 kilometreye kadar uzanıyor: 'Güvenli olan kısımları ziyarete açılabilir'

Ayasofya’nın altında 9 kilometreye kadar uzanıyor: 'Güvenli olan kısımları ziyarete açılabilir'

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’nın altında yaklaşık 9 kilometreye kadar uzandığı belirtilen yer altı geçitleri ve tünel sisteminin... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T13:30+0300

2026-09-17T13:30+0300

2026-09-17T13:34+0300

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tünel

mehmet nuri ersoy

kuzeydoğu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ersoy, yapının altında yaklaşık 9 kilometreye kadar uzandığından söz edilen yer altı geçitleri ve tünel sisteminin erişilebilen bölümlerinde temizlik ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Milliyet'te yer alan habere göre Ersoy, çalışmalar tamamlandıktan sonra uygun ve güvenli bölümlerin ziyarete açılmasının değerlendirilebileceğini belirtti.Ayasofya’nın altındaki tünellerde restorasyon sürüyorKahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, Ayasofya’nın altındaki yer altı geçitleri ve tünel sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor. Ancak belli bir noktadan sonra çökmeler ve geçişi engelleyen alanlar var. Biz şu anda erişilebilen bölümlerde temizlik ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra uygun ve güvenli olan kısımların ziyarete açılmasını değerlendirebiliriz.”Ana kubbede güçlendirme ve mozaik konservasyonuAyasofya restorasyonunda devam eden çalışmaları da anlatan Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.Ersoy, çalışmalar hakkında şunları söyledi:“Yapının gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Ayasofya’nın bütüncül projeleri tamamlandı; türbeler, Sıbyan Mektebi, Muvakkithane ve galeri katındaki restorasyonlar bitirildi. Kuzeydoğu minaresinin statik güçlendirmesi de tamamlandı. Bugün çalışmaların en önemli aşaması olan ana kubbede yapısal güçlendirme ve mozaik konservasyonu devam ediyor. Doğu yarım kubbede de taşıyıcı sistemin güçlendirilmesiyle birlikte mozaik, kalem işi ve mermer yüzeylerin konservasyonuna yönelik yeni aşamaya geçiliyor.”Deprem bölgesindeki yatırımlar 34 milyar liraya ulaşacakBakan Ersoy, toplantıda 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.Bakanlığa tahsisli yapıların restorasyon proje ve uygulamalarında bugüne kadar 12 milyar 265 milyon lirayı aşan kaynak kullanıldığını açıklayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:“Bakanlığımıza tahsisli yapıların restorasyon proje ve uygulamaları için bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullandık. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor.”2027’de 110 işin daha tamamlanması planlanıyorRestorasyon ve ihya programındaki toplam iş yükünün yarısından fazlasının tamamlandığını belirten Ersoy, 2026 sonuna kadar 58, 2027’de ise 110 işin daha tamamlanmasının planlandığını kaydetti.Ersoy, deprem bölgesinde bugüne kadar 24 milyar liralık çalışma gerçekleştirildiğini, devam eden projelerin tamamlanmasıyla toplam yatırım tutarının 34 milyar liraya ulaşacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/yargitay-11-yil-sonra-karar-verdi-hastanede-olen-bebegin-ailesine-tazminat-odenecek-1108831789.html

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