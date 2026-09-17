https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/cinli-uzman-rusya-ukraynada-cozum-muzakerelerinin-baslamasi-icin-toprak-tavizi-vermeyecek-1108831962.html

Çinli uzman: Rusya, Ukrayna’da çözüm müzakerelerinin başlaması için toprak tavizi vermeyecek

Çinli uzman: Rusya, Ukrayna’da çözüm müzakerelerinin başlaması için toprak tavizi vermeyecek

Sputnik Türkiye

Çinli uzman Vu, Rusya'nın Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelerin başlaması amacıyla toprak tavizi vermeyeceğini, zira Moskova’nın anayasal... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T13:18+0300

2026-09-17T13:18+0300

2026-09-17T13:18+0300

görüş

uzman

yorum

rusya

ukrayna

moskova

barış müzakereleri

çözüm

özel askeri harekat

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084217435_0:193:2954:1855_1920x0_80_0_0_4071012d109b6ad6a43d94f448fd7904.jpg

Tsinghua Üniversitesi Rusya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vu Dahui, Pekin'de düzenlenen Xiangshan Forumu marjında Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun işgal ettiği bölgeleri kendi başına kontrol altına alma kapasitesine sahip olan Rusya'nın Kiev ve Batılı destekçileri tarafından talep edilen tavizleri vermeyeceğini, bu nedenle Ukrayna çözüm müzakerelerinde yakın gelecekte kayda değer bir ilerleme beklenmemesi gerektiğini belirtti.Vu’nun analizine göre, Ukrayna’nın ikincil cephelerde karşı saldırı girişimlerine rağmen Rus kuvvetleri taarruz inisiyatifini elinde tutuyor ve cephenin stratejik açıdan önemli bölgelerindeki mevzileri ele geçiriyor. Çinli uzman, bir kaleye dönüştürülmüş olan Slavyansk-Kramatorsk yerleşim bölgesinin ele geçirilmesinin Rus birliklerine önemli bir avantaj sağlayacağını, zira bunun ilerlemenin devamı için operasyonel bir alan açacağını ifade etti.Kiev'in Donbass'taki bu kilit savunma hattının kontrolünü kaybetmesi durumunda Batı'nın silah yardımlarının kendisine bir fayda sağlamayacağına dikkat çeken Vu, ayrıca Rus kuvvetlerinin cephe hattında ilerledikçe Rusya'nın uzlaşma için öne sürdüğü şartları giderek ağırlaştıracağını öngördüğünü sözlerine ekledi.Rusya'nın sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesini birçok kez ziyaret etmiş olan Vu, Rus ordusunun Donbas'ı ele geçirme konusundaki kararlılığına dair değerlendirmelerinin büyük ölçüde askerlerle olan kişisel temaslarına dayandığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/2026-yilindan-itibaren-rus-ordusu-ozel-askeri-operasyon-bolgesinde-ne-kadar-ilerledi-1105181316.html

rusya

ukrayna

moskova

kiev

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzman, yorum, rusya, ukrayna, moskova, barış müzakereleri, çözüm, özel askeri harekat, kiev, sputnik, batı