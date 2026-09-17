https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/cinli-uzman-rusya-ukraynada-cozum-muzakerelerinin-baslamasi-icin-toprak-tavizi-vermeyecek-1108831962.html
Çinli uzman: Rusya, Ukrayna’da çözüm müzakerelerinin başlaması için toprak tavizi vermeyecek
Çinli uzman: Rusya, Ukrayna’da çözüm müzakerelerinin başlaması için toprak tavizi vermeyecek
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Vu, Rusya'nın Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelerin başlaması amacıyla toprak tavizi vermeyeceğini, zira Moskova’nın anayasal... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T13:18+0300
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2026-09-17T13:18+0300
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Tsinghua Üniversitesi Rusya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vu Dahui, Pekin'de düzenlenen Xiangshan Forumu marjında Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun işgal ettiği bölgeleri kendi başına kontrol altına alma kapasitesine sahip olan Rusya'nın Kiev ve Batılı destekçileri tarafından talep edilen tavizleri vermeyeceğini, bu nedenle Ukrayna çözüm müzakerelerinde yakın gelecekte kayda değer bir ilerleme beklenmemesi gerektiğini belirtti.Vu’nun analizine göre, Ukrayna’nın ikincil cephelerde karşı saldırı girişimlerine rağmen Rus kuvvetleri taarruz inisiyatifini elinde tutuyor ve cephenin stratejik açıdan önemli bölgelerindeki mevzileri ele geçiriyor. Çinli uzman, bir kaleye dönüştürülmüş olan Slavyansk-Kramatorsk yerleşim bölgesinin ele geçirilmesinin Rus birliklerine önemli bir avantaj sağlayacağını, zira bunun ilerlemenin devamı için operasyonel bir alan açacağını ifade etti.Kiev'in Donbass'taki bu kilit savunma hattının kontrolünü kaybetmesi durumunda Batı'nın silah yardımlarının kendisine bir fayda sağlamayacağına dikkat çeken Vu, ayrıca Rus kuvvetlerinin cephe hattında ilerledikçe Rusya'nın uzlaşma için öne sürdüğü şartları giderek ağırlaştıracağını öngördüğünü sözlerine ekledi.Rusya'nın sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesini birçok kez ziyaret etmiş olan Vu, Rus ordusunun Donbas'ı ele geçirme konusundaki kararlılığına dair değerlendirmelerinin büyük ölçüde askerlerle olan kişisel temaslarına dayandığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/2026-yilindan-itibaren-rus-ordusu-ozel-askeri-operasyon-bolgesinde-ne-kadar-ilerledi-1105181316.html
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uzman, yorum, rusya, ukrayna, moskova, barış müzakereleri, çözüm, özel askeri harekat, kiev, sputnik, batı
uzman, yorum, rusya, ukrayna, moskova, barış müzakereleri, çözüm, özel askeri harekat, kiev, sputnik, batı
Çinli uzman: Rusya, Ukrayna’da çözüm müzakerelerinin başlaması için toprak tavizi vermeyecek
Çinli uzman Vu, Rusya'nın Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelerin başlaması amacıyla toprak tavizi vermeyeceğini, zira Moskova’nın anayasal sınırları içindeki bölgeleri kendi gücüyle ele geçirme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
Tsinghua Üniversitesi Rusya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Vu Dahui, Pekin'de düzenlenen Xiangshan Forumu marjında Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun işgal ettiği bölgeleri kendi başına kontrol altına alma kapasitesine sahip olan Rusya'nın Kiev ve Batılı destekçileri tarafından talep edilen tavizleri vermeyeceğini, bu nedenle Ukrayna çözüm müzakerelerinde yakın gelecekte kayda değer bir ilerleme beklenmemesi gerektiğini belirtti.
Vu’nun analizine göre, Ukrayna’nın ikincil cephelerde karşı saldırı girişimlerine rağmen Rus kuvvetleri taarruz inisiyatifini elinde tutuyor ve cephenin stratejik açıdan önemli bölgelerindeki mevzileri ele geçiriyor.
Çinli uzman, bir kaleye dönüştürülmüş olan Slavyansk-Kramatorsk yerleşim bölgesinin ele geçirilmesinin Rus birliklerine önemli bir avantaj sağlayacağını, zira bunun ilerlemenin devamı için operasyonel bir alan açacağını ifade etti.
Kiev'in Donbass'taki bu kilit savunma hattının kontrolünü kaybetmesi durumunda Batı'nın silah yardımlarının kendisine bir fayda sağlamayacağına dikkat çeken Vu, ayrıca Rus kuvvetlerinin cephe hattında ilerledikçe Rusya'nın uzlaşma için öne sürdüğü şartları giderek ağırlaştıracağını öngördüğünü sözlerine ekledi.
Rusya'nın sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesini birçok kez ziyaret etmiş olan Vu, Rus ordusunun Donbas'ı ele geçirme konusundaki kararlılığına dair değerlendirmelerinin büyük ölçüde askerlerle olan kişisel temaslarına dayandığının altını çizdi.