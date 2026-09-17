https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1108840723.html
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Sputnik Türkiye
BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yükselişle kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 8.88 yükselirken, toplam işlem hacmi 266.5 milyar lira... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T20:28+0300
2026-09-17T20:28+0300
2026-09-17T20:28+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
türkiye
bist-100
bi̇st
borsa
borsa i̇stanbul endeksi
borsa i̇stanbul anonim şirketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.95 yükselişle 13.509,76 puandan tamamladı.Endeks, önceki kapanışa göre 387.19 puan artarken, toplam işlem hacmi 266.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8.88, holding endeksi ise yüzde 0.64 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 8.88 ile bankacılık olurken, en fazla gerileyen yüzde 9.28 ile finansal kiralama faktoring oldu.BIST 100, güne düşüşle başlamasının ardından Finansal İstikrar Komitesinin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığı yönündeki açıklaması sonrası bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/246-sosyal-medya-hesabi-engellendi-1108839222.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97917cc3577641c155e8280180984858.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa i̇stanbul, türkiye, bist-100, bi̇st, borsa, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi
borsa i̇stanbul, türkiye, bist-100, bi̇st, borsa, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi
Borsa günü yükselişle tamamladı
BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yükselişle kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 8.88 yükselirken, toplam işlem hacmi 266.5 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.95 yükselişle 13.509,76 puandan tamamladı.
Endeks, önceki kapanışa göre 387.19 puan artarken, toplam işlem hacmi 266.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8.88, holding endeksi ise yüzde 0.64 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 8.88 ile bankacılık olurken, en fazla gerileyen yüzde 9.28 ile finansal kiralama faktoring oldu.
BIST 100, güne düşüşle başlamasının ardından Finansal İstikrar Komitesinin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığı yönündeki açıklaması sonrası bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti.