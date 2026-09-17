https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1108840723.html

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Sputnik Türkiye

BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yükselişle kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 8.88 yükselirken, toplam işlem hacmi 266.5 milyar lira... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T20:28+0300

2026-09-17T20:28+0300

2026-09-17T20:28+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

türkiye

bist-100

bi̇st

borsa

borsa i̇stanbul endeksi

borsa i̇stanbul anonim şirketi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.95 yükselişle 13.509,76 puandan tamamladı.Endeks, önceki kapanışa göre 387.19 puan artarken, toplam işlem hacmi 266.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8.88, holding endeksi ise yüzde 0.64 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 8.88 ile bankacılık olurken, en fazla gerileyen yüzde 9.28 ile finansal kiralama faktoring oldu.BIST 100, güne düşüşle başlamasının ardından Finansal İstikrar Komitesinin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığı yönündeki açıklaması sonrası bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/246-sosyal-medya-hesabi-engellendi-1108839222.html

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