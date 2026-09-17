Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/246-sosyal-medya-hesabi-engellendi-1108839222.html
246 sosyal medya hesabı engellendi
246 sosyal medya hesabı engellendi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada sermaye piyasası araçlarına ilişkin spekülatif paylaşım yapan 246 hesaba erişim engeli getirildi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T17:55+0300
2026-09-17T17:57+0300
türki̇ye
borsa
borsa i̇stanbul
borsa i̇stanbul endeksi
borsa i̇stanbul anonim şirketi
sosyal medya
sosyal medya yasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlar tespit edildi.246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/anne-ve-cocugun-uygunsuz-goruntuleri-gundem-olmustu-videoya-erisim-engellendi-1108838603.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, sosyal medya, sosyal medya yasası
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, sosyal medya, sosyal medya yasası

246 sosyal medya hesabı engellendi

17:55 17.09.2026 (güncellendi: 17:57 17.09.2026)
© AAbilgisayar kullanımı
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA
Abone ol
Sosyal medyada sermaye piyasası araçlarına ilişkin spekülatif paylaşım yapan 246 hesaba erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlar tespit edildi.
246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli kararı verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
TÜRKİYE
Anne ve çocuğun uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: Videoya erişim engellendi
17:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала