https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/246-sosyal-medya-hesabi-engellendi-1108839222.html
246 sosyal medya hesabı engellendi
246 sosyal medya hesabı engellendi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada sermaye piyasası araçlarına ilişkin spekülatif paylaşım yapan 246 hesaba erişim engeli getirildi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T17:55+0300
2026-09-17T17:55+0300
2026-09-17T17:57+0300
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borsa
borsa i̇stanbul
borsa i̇stanbul endeksi
borsa i̇stanbul anonim şirketi
sosyal medya
sosyal medya yasası
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlar tespit edildi.246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/anne-ve-cocugun-uygunsuz-goruntuleri-gundem-olmustu-videoya-erisim-engellendi-1108838603.html
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borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, sosyal medya, sosyal medya yasası
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, borsa i̇stanbul anonim şirketi, sosyal medya, sosyal medya yasası
246 sosyal medya hesabı engellendi
17:55 17.09.2026 (güncellendi: 17:57 17.09.2026)
Sosyal medyada sermaye piyasası araçlarına ilişkin spekülatif paylaşım yapan 246 hesaba erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlar tespit edildi.
246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli kararı verildi.