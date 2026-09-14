https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/48-ilde-yeni-nesil-suc-orgutleri-operasyonu-1008-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1108746153.html

48 ilde 'yeni nesil suç örgütleri' operasyonu: 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

48 ilde 'yeni nesil suç örgütleri' operasyonu: 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, 48 ilde “yeni nesil suç örgütlerine” yönelik operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilerin sosyal... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T11:15+0300

2026-09-14T11:15+0300

2026-09-14T11:15+0300

türki̇ye

gözaltı

suç örgütü

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İçişleri Bakanlığı, 48 ilde “yeni nesil suç örgütlerine” yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Operasyonların, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.Çalışmalara Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da katıldı.Sosyal medya ve iletişim platformları incelemeye alındıBakanlığın açıklamasına göre, çalışmalar yeni nesil organize suç örgütleri ile bu örgütlerin sosyal medya ve iletişim platformlarındaki yapılanmalarına yönelik yürütüldü.Operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bakanlık, yürütülen çalışmalarda yapılan tespitlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, örgütsel faaliyetlerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşıdıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya ve sosyal medyayı kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi."Bakan Çiftçi: Sosyal medyayı 'suçun vitrini' sananların hesabını bozdukİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyayı “suçun vitrini” sananların hesabını bozduklarını vurguladı.Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'yeni nesil suç şebekelerine' de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar, devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/vanli-kara-haydar-olarak-bilinen-tancalanin-esi-adliyeye-sevk-edildi-1108745480.html

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