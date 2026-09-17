https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bakanlik-kararini-verdi-islenmeyen-tarim-arazileri-kiraya-verilecek-1108822941.html
Bakanlık kararını verdi: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek
Bakanlık kararını verdi: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi için çalışmalarını tamamladı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T08:53+0300
2026-09-17T08:53+0300
2026-09-17T08:53+0300
türki̇ye
çiftçi kayıt sistemi
tarım
tarım ve orman bakanlığı
tarım arazisi
tarım ürünü
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Türkiye genelinde iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması için harekete geçen Tarım ve Orman bakanlığı, bu arazilerin kiralanması için ilan sürecine başladı. Araziler için mülkiyet devri yapılmadan sezonluk kiralama gerçekleştirilecek ve kira bedeli arazi sahibine ödenecek.Tarımsal üretim için sezonluk kiralanacakUygulamayla, hisselilik, mülkiyet sorunları, göç, tarımsal faaliyetin bırakılması gibi farklı sebeplerle tarımsal üretimin dışında kalan arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.Kesinleşen araziler için gelecek kiralama talepleri İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacak. Uygulamada arazinin mülkiyeti el değiştirmeyecek. İki yıl üst üste işlenmediği belirlenen arazi yalnızca tarımsal üretimde kullanılmak üzere sezonluk kiralanacak.Kira bedeli malike ödenecekTürkiye Gazetesi'nin haberine göre,, arazi için belirlenecek kira bedeli ise malike ödenecek. Kiracı da araziyi amacı dışında kullanamayacak ve arazinin vasfını değiştiremeyecek. Kiralama yoluyla yeniden üretime kazandırılan araziler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydedilecek.Bu alanlarda yapılacak üretim aynı zamanda tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilecek. Üretim dışında kalan arazilerin yeniden değerlendirilmesinin özellikle gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html
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çiftçi kayıt sistemi , tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü
çiftçi kayıt sistemi , tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü
Bakanlık kararını verdi: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi için çalışmalarını tamamladı.
Türkiye genelinde iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması için harekete geçen Tarım ve Orman bakanlığı, bu arazilerin kiralanması için ilan sürecine başladı. Araziler için mülkiyet devri yapılmadan sezonluk kiralama gerçekleştirilecek ve kira bedeli arazi sahibine ödenecek.
Tarımsal üretim için sezonluk kiralanacak
Uygulamayla, hisselilik, mülkiyet sorunları, göç, tarımsal faaliyetin bırakılması gibi farklı sebeplerle tarımsal üretimin dışında kalan arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
Kesinleşen araziler için gelecek kiralama talepleri İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacak. Uygulamada arazinin mülkiyeti el değiştirmeyecek. İki yıl üst üste işlenmediği belirlenen arazi yalnızca tarımsal üretimde kullanılmak üzere sezonluk kiralanacak.
Kira bedeli malike ödenecek
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre,, arazi için belirlenecek kira bedeli ise malike ödenecek. Kiracı da araziyi amacı dışında kullanamayacak ve arazinin vasfını değiştiremeyecek. Kiralama yoluyla yeniden üretime kazandırılan araziler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydedilecek.
Bu alanlarda yapılacak üretim aynı zamanda tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilecek. Üretim dışında kalan arazilerin yeniden değerlendirilmesinin özellikle gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.