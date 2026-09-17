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Aydın'da sahtecilik operasyonu: 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi
Aydın'da sahtecilik operasyonu: 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Aydın'da gerçekleştirilen sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi. 8 bine yakın boş teneke bulundu. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 1-15 Eylül tarihleri arasında 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.Adreslerde yapılan aramada 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ, 7 bin 922 yağ dolumunda kullanılan boş teneke ele geçirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/antalyada-tarihi-gecmis-gida-satan-zincir-market-muhurlendi-1108818432.html
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yağ, tağşiş, aydın
yağ, tağşiş, aydın

Aydın'da sahtecilik operasyonu: 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi

00:38 17.09.2026
© AAZeytinyağı
Zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AA
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Aydın'da gerçekleştirilen sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi. 8 bine yakın boş teneke bulundu.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 1-15 Eylül tarihleri arasında 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ, 7 bin 922 yağ dolumunda kullanılan boş teneke ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı.
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