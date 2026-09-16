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Antalya'da tarihi geçmiş gıda satan zincir market mühürlendi
Antalya'da tarihi geçmiş gıda satan zincir market mühürlendi
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda satan zincir market 3 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya'da Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir zincir markette gerçekleştirdiği gıda denetiminde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda, halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satıldığı söz konusu zincir market şubesi 3 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/info-yatirim-ve-hedef-holding-yonetim-kurulu-baskani-namik-kemal-gokalp-gozaltina-alindi-1108818117.html
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antalya, zincir market, tarih
antalya, zincir market, tarih

Antalya'da tarihi geçmiş gıda satan zincir market mühürlendi

23:13 16.09.2026
© AA / Serik BelediyesiAntalya'nın Serik ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market kapatıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş gıda satan zincir market kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / Serik Belediyesi
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Antalya'nın Serik ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda satan zincir market 3 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.
Antalya'da Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir zincir markette gerçekleştirdiği gıda denetiminde market raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti.
Belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda, halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satıldığı söz konusu zincir market şubesi 3 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi.
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