https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/usta-oyuncu-munir-canar-hayatini-kaybetti-1108819441.html

Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T23:43+0300

2026-09-16T23:43+0300

2026-09-16T23:43+0300

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 81 yaşında hayatını kaybeden Münir Canar için taziye mesajı yayımladı.Mesajda, Canar’ın ailesi, yakınları, sanat camiası ve sevenlerine başsağlığı dilendi.Canar, özellikle 'Kaynanalar' dizisindeki 'Katip Kerim' karakteri ve 'Oflu Hoca'nın Şifresi 2' filmindeki rolüyle tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanirin-vefati-turkan-sorayi-yikti-sultan-fenalasti-1106809012.html

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devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, ankara devlet tiyatrosu, sanatçı, sanatçılar