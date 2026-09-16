https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/usta-oyuncu-munir-canar-hayatini-kaybetti-1108819441.html
Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti
Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T23:43+0300
2026-09-16T23:43+0300
2026-09-16T23:43+0300
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 81 yaşında hayatını kaybeden Münir Canar için taziye mesajı yayımladı.Mesajda, Canar’ın ailesi, yakınları, sanat camiası ve sevenlerine başsağlığı dilendi.Canar, özellikle 'Kaynanalar' dizisindeki 'Katip Kerim' karakteri ve 'Oflu Hoca'nın Şifresi 2' filmindeki rolüyle tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanirin-vefati-turkan-sorayi-yikti-sultan-fenalasti-1106809012.html
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devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, ankara devlet tiyatrosu, sanatçı, sanatçılar
devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, ankara devlet tiyatrosu, sanatçı, sanatçılar
Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 81 yaşında hayatını kaybeden Münir Canar için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, Canar’ın ailesi, yakınları, sanat camiası ve sevenlerine başsağlığı dilendi.
Canar, özellikle 'Kaynanalar' dizisindeki 'Katip Kerim' karakteri ve 'Oflu Hoca'nın Şifresi 2' filmindeki rolüyle tanındı.