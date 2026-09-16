Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/usta-oyuncu-munir-canar-hayatini-kaybetti-1108819441.html
Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti
Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T23:43+0300
2026-09-16T23:43+0300
türki̇ye
devlet tiyatroları
devlet tiyatroları genel müdürlüğü
ankara devlet tiyatrosu
sanatçı
sanatçılar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108819282_0:224:453:479_1920x0_80_0_0_cd6cfbaca81120774ce5090fc7915cef.jpg
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 81 yaşında hayatını kaybeden Münir Canar için taziye mesajı yayımladı.Mesajda, Canar’ın ailesi, yakınları, sanat camiası ve sevenlerine başsağlığı dilendi.Canar, özellikle 'Kaynanalar' dizisindeki 'Katip Kerim' karakteri ve 'Oflu Hoca'nın Şifresi 2' filmindeki rolüyle tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanirin-vefati-turkan-sorayi-yikti-sultan-fenalasti-1106809012.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108819282_0:170:453:510_1920x0_80_0_0_9572213fe02aee88917706748bc45f35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, ankara devlet tiyatrosu, sanatçı, sanatçılar
devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, ankara devlet tiyatrosu, sanatçı, sanatçılar

Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

23:43 16.09.2026
© Fotoğraf : Devlet Tiyatroları sosyal medyaMünir Canar
Münir Canar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Fotoğraf : Devlet Tiyatroları sosyal medya
Abone ol
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 81 yaşında hayatını kaybeden Münir Canar için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, Canar’ın ailesi, yakınları, sanat camiası ve sevenlerine başsağlığı dilendi.
Canar, özellikle 'Kaynanalar' dizisindeki 'Katip Kerim' karakteri ve 'Oflu Hoca'nın Şifresi 2' filmindeki rolüyle tanındı.
Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
TÜRKİYE
Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı
26 Haziran , 22:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала