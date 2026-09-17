https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/altinda-fed-etkisi-altin-gune-nasil-basladi--1108822018.html

Altında FED etkisi: Altın güne nasıl başladı?

Altında FED etkisi: Altın güne nasıl başladı?

Sputnik Türkiye

FED kararlarının ardından altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T07:21+0300

2026-09-17T07:21+0300

2026-09-17T07:21+0300

ekonomi̇

fed

altın

ons altın

gram altın

altın fiyatları

çeyrek altın

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FED'in faiz artışına gitmesi ve para politikasındaki ek sıkılaşma sinyalleri altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın güne 6.723 TL, ons altın ise 4.297 dolar seviyesinden başladı. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar oldu?17 Eylül 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…Güncel altın satış fiyatları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html

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