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Altında FED etkisi: Altın güne nasıl başladı?
Altında FED etkisi: Altın güne nasıl başladı?
Sputnik Türkiye
FED kararlarının ardından altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T07:21+0300
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ekonomi̇
fed
altın
ons altın
gram altın
altın fiyatları
çeyrek altın
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FED'in faiz artışına gitmesi ve para politikasındaki ek sıkılaşma sinyalleri altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın güne 6.723 TL, ons altın ise 4.297 dolar seviyesinden başladı. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar oldu?17 Eylül 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…Güncel altın satış fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html
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fed, altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın
fed, altın, ons altın, gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın

Altında FED etkisi: Altın güne nasıl başladı?

07:21 17.09.2026
© İHA / ERDİ DEMÜRçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© İHA / ERDİ DEMÜR
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FED kararlarının ardından altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?
FED'in faiz artışına gitmesi ve para politikasındaki ek sıkılaşma sinyalleri altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın güne 6.723 TL, ons altın ise 4.297 dolar seviyesinden başladı. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatı ne kadar oldu?
17 Eylül 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.723,44 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.968,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.930,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.202,43 TL
*Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.719,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.297,39 dolar
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
DÜNYA
3 yıl sonra ilk: Fed politika faizini 25 baz puan yüksetti
Dün, 21:03
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