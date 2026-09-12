https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/endonezyada-66-buyuklugunde-deprem-1108711780.html
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde ve 358 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Olumsuz bir durum bildirilmedi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T02:40+0300
2026-09-12T02:40+0300
2026-09-12T02:40+0300
son depremler
endonezya
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
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Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 358 kilometre olduğu kaydedildi. Merkez üssünün Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınları olduğu belirtilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/son-dakika-haberleri-endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-1108696765.html
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endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde ve 358 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Olumsuz bir durum bildirilmedi.
Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 358 kilometre olduğu kaydedildi.
Merkez üssünün Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınları olduğu belirtilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.