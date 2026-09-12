https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/endonezyada-66-buyuklugunde-deprem-1108711780.html

Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde ve 358 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Olumsuz bir durum bildirilmedi. 12.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-12T02:40+0300

2026-09-12T02:40+0300

2026-09-12T02:40+0300

son depremler

endonezya

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

deprem

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Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 358 kilometre olduğu kaydedildi. Merkez üssünün Cava Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluknaga bölgesi yakınları olduğu belirtilen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/son-dakika-haberleri-endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-1108696765.html

endonezya

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endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem