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Azimleriyle başardılar: Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar
Azimleriyle başardılar: Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar
Sputnik Türkiye
Kırklareli Üniversitesi'nde destek personeli olarak görev yapan 19 yaşındaki Zeynep Bora ve Beyzanur Sakmak, çalışırken hazırlandıkları üniversite sınavında... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T12:03+0300
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yaşam
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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) destek personeli olarak görev yapan Zeynep Bora ile Beyzanur Sakmak, çalışırken hazırlandıkları üniversite sınavını kazanarak temizlik yaptıkları dersliklerde öğrenci olmanın mutluluğunu yaşıyor. 19 yaşındaki iki genç öğrenci de hem yazılım mühendisliğinde eğitimlerini sürdürecekler hem de okulda çalışmaya devam edecek. Depremden sonra taşındıKahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Konya'ya taşındıklarını anlatan Beyzanur Sakmak başvurusunun kabul edilmesi üzerine Kırklareli'ne geldiğini anlattı. Sakmak, hayalini kurduğu bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirirken "Çocukluğumdan beri yazılım mühendisliği okumayı çok istiyordum. Bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Üniversitemizin tüm personeline destek oldukları için teşekkür ederim." diye konuştu.19 yaşındaki Bora da altı aydır üniversitede çalıştığını, sınavlara hazırlandığını ve yazılım mühendisliği bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/2026-yks-ek-yerlestirme-tercihleri-yarin-baslayacak-ne-zaman-sona-erecek-1108813380.html
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kahramanmaraş, kırklareli
kahramanmaraş, kırklareli

Azimleriyle başardılar: Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar

12:03 17.09.2026 (güncellendi: 12:07 17.09.2026)
okul
okul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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Kırklareli Üniversitesi'nde destek personeli olarak görev yapan 19 yaşındaki Zeynep Bora ve Beyzanur Sakmak, çalışırken hazırlandıkları üniversite sınavında çalıştıkları üniversitede yazılım mühendisliği bölümünü kazandılar.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) destek personeli olarak görev yapan Zeynep Bora ile Beyzanur Sakmak, çalışırken hazırlandıkları üniversite sınavını kazanarak temizlik yaptıkları dersliklerde öğrenci olmanın mutluluğunu yaşıyor. 19 yaşındaki iki genç öğrenci de hem yazılım mühendisliğinde eğitimlerini sürdürecekler hem de okulda çalışmaya devam edecek.

Depremden sonra taşındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Konya'ya taşındıklarını anlatan Beyzanur Sakmak başvurusunun kabul edilmesi üzerine Kırklareli'ne geldiğini anlattı. Sakmak, hayalini kurduğu bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirirken "Çocukluğumdan beri yazılım mühendisliği okumayı çok istiyordum. Bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Üniversitemizin tüm personeline destek oldukları için teşekkür ederim." diye konuştu.
19 yaşındaki Bora da altı aydır üniversitede çalıştığını, sınavlara hazırlandığını ve yazılım mühendisliği bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
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