https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/aizmleriyle-basardilar-temizledikleri-dersliklerde-muhendislik-egitimi-alacaklar-1108830351.html

Azimleriyle başardılar: Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar

Azimleriyle başardılar: Temizledikleri dersliklerde mühendislik eğitimi alacaklar

Sputnik Türkiye

Kırklareli Üniversitesi'nde destek personeli olarak görev yapan 19 yaşındaki Zeynep Bora ve Beyzanur Sakmak, çalışırken hazırlandıkları üniversite sınavında... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T12:03+0300

2026-09-17T12:03+0300

2026-09-17T12:07+0300

yaşam

kahramanmaraş

kırklareli

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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) destek personeli olarak görev yapan Zeynep Bora ile Beyzanur Sakmak, çalışırken hazırlandıkları üniversite sınavını kazanarak temizlik yaptıkları dersliklerde öğrenci olmanın mutluluğunu yaşıyor. 19 yaşındaki iki genç öğrenci de hem yazılım mühendisliğinde eğitimlerini sürdürecekler hem de okulda çalışmaya devam edecek. Depremden sonra taşındıKahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'dan Konya'ya taşındıklarını anlatan Beyzanur Sakmak başvurusunun kabul edilmesi üzerine Kırklareli'ne geldiğini anlattı. Sakmak, hayalini kurduğu bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirirken "Çocukluğumdan beri yazılım mühendisliği okumayı çok istiyordum. Bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Üniversitemizin tüm personeline destek oldukları için teşekkür ederim." diye konuştu.19 yaşındaki Bora da altı aydır üniversitede çalıştığını, sınavlara hazırlandığını ve yazılım mühendisliği bölümüne yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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