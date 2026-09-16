https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/2026-yks-ek-yerlestirme-tercihleri-yarin-baslayacak-ne-zaman-sona-erecek-1108813380.html

2026-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak: Ne zaman sona erecek?

2026-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak: Ne zaman sona erecek?

Sputnik Türkiye

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak. Başvurular 21 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T17:08+0300

2026-09-16T17:08+0300

2026-09-16T17:08+0300

türki̇ye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite ek yerleştirme

2026 yks

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin yarın başlayacağını duyurdu. 2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.Ek yerleştirmeler için başvurular nereden yapılacak?ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.Yarın saat 16.00'da başlayacak 2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.Adaylar, tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak.Ek yerleştirmeye başvuracak adayların, ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/osym-duyurdu-sanliurfada-392-aday-yeniden-kpssye-girecek-1108813164.html

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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite ek yerleştirme, 2026 yks