https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/ailem-guvende-operasyonu-20-supheli-tutuklandi-1108820018.html

'Ailem Güvende' operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

'Ailem Güvende' operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli düzenlenen ve 6 LGBTİ+ derneğinin de yer aldığı 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 20’si tutuklandı, 14’ü hakkında... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T00:49+0300

2026-09-17T00:49+0300

2026-09-17T00:49+0300

türki̇ye

i̇stanbul

polis

polis baskını

operasyon

fuhuş

fuhuş operasyonu

lgbt

lgbt topluluğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106634763_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f5379421d4cada95598c7f1413e96fe9.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'müstehcenlik' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 35 şüpheliden 20’si tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 13 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 'Ailem Güvende' operasyonunda farklı illerde 6 LGBTİ+ derneğinin de yer aldığı 54 adreste arama yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve cep telefonları ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ailem-guvende-operasyonu-28-kisi-tutuklandi-1108792417.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, polis, polis baskını, operasyon, fuhuş, fuhuş operasyonu, lgbt, lgbt topluluğu