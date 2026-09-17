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'Ailem Güvende' operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
'Ailem Güvende' operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli düzenlenen ve 6 LGBTİ+ derneğinin de yer aldığı 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 20’si tutuklandı, 14’ü hakkında... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'müstehcenlik' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 35 şüpheliden 20’si tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 13 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 'Ailem Güvende' operasyonunda farklı illerde 6 LGBTİ+ derneğinin de yer aldığı 54 adreste arama yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve cep telefonları ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/ailem-guvende-operasyonu-28-kisi-tutuklandi-1108792417.html
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i̇stanbul, polis, polis baskını, operasyon, fuhuş, fuhuş operasyonu, lgbt, lgbt topluluğu
i̇stanbul, polis, polis baskını, operasyon, fuhuş, fuhuş operasyonu, lgbt, lgbt topluluğu

'Ailem Güvende' operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı

00:49 17.09.2026
polis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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İstanbul merkezli düzenlenen ve 6 LGBTİ+ derneğinin de yer aldığı 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 20’si tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'müstehcenlik' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 35 şüpheliden 20’si tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 13 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
'Ailem Güvende' operasyonunda farklı illerde 6 LGBTİ+ derneğinin de yer aldığı 54 adreste arama yapılırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve cep telefonları ele geçirildi.
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
TÜRKİYE
'Ailem Güvende' operasyonu: 28 kişi tutuklandı
15 Eylül, 23:16
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