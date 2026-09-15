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'Ailem Güvende' operasyonu: 28 kişi tutuklandı
'Ailem Güvende' operasyonu: 28 kişi tutuklandı
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Mersin'de sosyal medyada müstehcen içerik üreten ve yayan, fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen 'Ailem Güvende'... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sosyal medyada müstehcen içerik üreten ve yayan, fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen zanlılardan 28'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında Mersin'de faaliyet gösteren 'Muamma LGBT Derneği' ve 'Mersin 7 Renk LGBT Derneği'nin kapatılması için gerekli yazışmaların başlatıldığı, derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına hakimlik kararıyla erişim engeli getirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbulda-gece-yarisi-baskini-unlu-mekanlara-operasyon-1108723887.html
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mersin, türkiye, operasyon, polis, polis müdahalesi, polis baskını, lgbt, fuhuş, fuhuş operasyonu
mersin, türkiye, operasyon, polis, polis müdahalesi, polis baskını, lgbt, fuhuş, fuhuş operasyonu

'Ailem Güvende' operasyonu: 28 kişi tutuklandı

23:16 15.09.2026
© AA / Okan CoşkunPolis ekipleri
Polis ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© AA / Okan Coşkun
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Mersin'de sosyal medyada müstehcen içerik üreten ve yayan, fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sosyal medyada müstehcen içerik üreten ve yayan, fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen zanlılardan 28'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Mersin'de faaliyet gösteren 'Muamma LGBT Derneği' ve 'Mersin 7 Renk LGBT Derneği'nin kapatılması için gerekli yazışmaların başlatıldığı, derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına hakimlik kararıyla erişim engeli getirildiği bildirildi.
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