https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/adalet-bakani-gurlekten-kozinoglu-aciklamasi-yillar-gecse-de-hicbir-supheli-olumu-karanlikta-1108826683.html
Adalet Bakanı Gürlek'ten Kozinoğlu açıklaması: Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız
Adalet Bakanı Gürlek'ten Kozinoğlu açıklaması: Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili yeni gözaltılara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-17T10:49+0300
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Eski MİT üyesi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararlarına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamaya kararlıyız" dedi. 'Adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir'Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir. Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir. Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/kasif-kozinoglu-sorusturmasinda-yeni-dalga-3-kisi-gozaltina-alindi-aralarinda-bassavci-da-var-1108825711.html
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kaşif kozinoğlu, akın gürlek, mi̇t
kaşif kozinoğlu, akın gürlek, mi̇t
Adalet Bakanı Gürlek'ten Kozinoğlu açıklaması: Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız
10:47 17.09.2026 (güncellendi: 10:49 17.09.2026)
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili yeni gözaltılara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Eski MİT üyesi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararlarına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamaya kararlıyız" dedi.
'Adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir'
Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir.
Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir. Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."