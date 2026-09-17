https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdli-general-caine-ordumuz-ay-cevresinde-de-savasmaya-hazir-olmali-1108824788.html
ABD'li General Caine: Ordumuz, Ay çevresinde de savaşmaya hazır olmalı
ABD'li General Caine: Ordumuz, Ay çevresinde de savaşmaya hazır olmalı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın baş askeri danışmanı General Dan Caine, Washington yönetiminin sadece Dünya yörüngesinde değil, Ay yakınlarında da olası askeri... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T09:46+0300
2026-09-17T09:46+0300
2026-09-17T09:47+0300
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Havacılık, Uzay ve Siber Güvenlik Konferansı’nda konuşan General Dan Caine, Washington'ın savunma stratejilerini mevcut küresel ve uzay koşullarına göre güncellemesi gerektiğine dikkati çekti.Caine, ABD ordusunun operasyonel kabiliyetine ilişkin değerlendirmesinde, "Amerikan askeri unsurları deniz tabanından Ay çevresindeki uzay sahasına kadar her alanda savaşma, direnç gösterme ve zafer kazanma kapasitesine sahip olmalı" ifadesini kullandı.Uzay Kuvvetleri'nden ‘çıkar koruma’ vurgusuKonferansta söz alan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gregory Gagnon da insanlığın uzay keşiflerini Dünya'dan giderek daha uzak noktalara taşıdığına işaret etti.Gagnon, Uzay Kuvvetleri'nin temel görevinin, genişleyen bu yeni alanlarda ABD'nin stratejik ve ekonomik çıkarlarının korunmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-silah-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1108822755.html
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abd, donald trump, dan caine, dünya, uzay, ay, pentagon, abd uzay kuvvetleri
abd, donald trump, dan caine, dünya, uzay, ay, pentagon, abd uzay kuvvetleri
ABD'li General Caine: Ordumuz, Ay çevresinde de savaşmaya hazır olmalı
09:46 17.09.2026 (güncellendi: 09:47 17.09.2026)
ABD Başkanı Donald Trump’ın baş askeri danışmanı General Dan Caine, Washington yönetiminin sadece Dünya yörüngesinde değil, Ay yakınlarında da olası askeri çatışmalara şimdiden hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Havacılık, Uzay ve Siber Güvenlik Konferansı’nda konuşan General Dan Caine, Washington'ın savunma stratejilerini mevcut küresel ve uzay koşullarına göre güncellemesi gerektiğine dikkati çekti.
Caine, ABD ordusunun operasyonel kabiliyetine ilişkin değerlendirmesinde, "Amerikan askeri unsurları deniz tabanından Ay çevresindeki uzay sahasına kadar her alanda savaşma, direnç gösterme ve zafer kazanma kapasitesine sahip olmalı" ifadesini kullandı.
Uzay Kuvvetleri'nden ‘çıkar koruma’ vurgusu
Konferansta söz alan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gregory Gagnon da insanlığın uzay keşiflerini Dünya'dan giderek daha uzak noktalara taşıdığına işaret etti.
Gagnon, Uzay Kuvvetleri'nin temel görevinin, genişleyen bu yeni alanlarda ABD'nin stratejik ve ekonomik çıkarlarının korunmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.