https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdli-general-caine-ordumuz-ay-cevresinde-de-savasmaya-hazir-olmali-1108824788.html

ABD'li General Caine: Ordumuz, Ay çevresinde de savaşmaya hazır olmalı

ABD'li General Caine: Ordumuz, Ay çevresinde de savaşmaya hazır olmalı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın baş askeri danışmanı General Dan Caine, Washington yönetiminin sadece Dünya yörüngesinde değil, Ay yakınlarında da olası askeri... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T09:46+0300

2026-09-17T09:46+0300

2026-09-17T09:47+0300

savunma

abd

donald trump

dan caine

dünya

uzay

ay

pentagon

abd uzay kuvvetleri

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Havacılık, Uzay ve Siber Güvenlik Konferansı’nda konuşan General Dan Caine, Washington'ın savunma stratejilerini mevcut küresel ve uzay koşullarına göre güncellemesi gerektiğine dikkati çekti.Caine, ABD ordusunun operasyonel kabiliyetine ilişkin değerlendirmesinde, "Amerikan askeri unsurları deniz tabanından Ay çevresindeki uzay sahasına kadar her alanda savaşma, direnç gösterme ve zafer kazanma kapasitesine sahip olmalı" ifadesini kullandı.Uzay Kuvvetleri'nden ‘çıkar koruma’ vurgusuKonferansta söz alan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gregory Gagnon da insanlığın uzay keşiflerini Dünya'dan giderek daha uzak noktalara taşıdığına işaret etti.Gagnon, Uzay Kuvvetleri'nin temel görevinin, genişleyen bu yeni alanlarda ABD'nin stratejik ve ekonomik çıkarlarının korunmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

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abd, donald trump, dan caine, dünya, uzay, ay, pentagon, abd uzay kuvvetleri