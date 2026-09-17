https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdde-f-16-savas-ucagi-dustu-1108842230.html
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Michigan eyaletinde bir F-16 savaş uçağı düştü. Kazanın ardından ölen yada yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T22:40+0300
2026-09-17T22:40+0300
2026-09-17T22:40+0300
dünya
abd
f-16
kaza
kaza sebebi
savaş uçağı
kaza tespit tutanağı
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ABD'nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağının düşmesi üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.Kaza, Grand Traverse County'deki Blair Township bölgesinde meydana geldi. Yetkililer, kazada yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/abdde-ucak-kazasi-12-kisi-hayatini-kaybetti-1106500278.html
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abd, f-16, kaza, kaza sebebi, savaş uçağı, kaza tespit tutanağı
abd, f-16, kaza, kaza sebebi, savaş uçağı, kaza tespit tutanağı
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
ABD'nin Michigan eyaletinde bir F-16 savaş uçağı düştü. Kazanın ardından ölen yada yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
ABD'nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağının düşmesi üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.
Kaza, Grand Traverse County'deki Blair Township bölgesinde meydana geldi.
Yetkililer, kazada yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini bildirdi.