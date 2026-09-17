https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abd-vize-vermemisti-mahmud-abbas-bmye-video-mesajla-hitap-edecek-1108842447.html
ABD vize vermemişti: Mahmud Abbas BM'ye video mesajla hitap edecek
ABD vize vermemişti: Mahmud Abbas BM'ye video mesajla hitap edecek
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın video yoluyla konuşmasına izin verdi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T23:05+0300
2026-09-17T23:05+0300
2026-09-17T23:05+0300
dünya
mahmud abbas
abd
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
filistin
filistin yönetimi
filistin devleti
filistin bayrağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099664809_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c740dbbe150a36d64fa36d43eb906934.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Filistin heyetine vize vermeyi ikinci kez reddetmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta düzenlenecek üst düzey oturumda önceden kaydedilmiş video aracılığıyla konuşmasına izin veren kararı kabul etti.Karar, 152 ülkenin desteği, 4 çekimser ve aralarında ABD ve İsrail'in de bulunduğu 3 ret oyuyla kabul edildi.Karar, Washington yönetiminin, New York'ta düzenlenecek sonbahar BM Genel Kurulu toplantısının başlamasına günler kala Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyeleri ve Filistin yönetimi yetkililerinin ülkeye girişini engelleyen vize yaptırımlarını uzatmasının ardından geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abd-mahmud-abbasin-vize-talebini-reddetti-1108822869.html
abd
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099664809_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_1b226e6bf8fe5da81594dc68b35c9a01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mahmud abbas, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, filistin yönetimi, filistin devleti, filistin bayrağı
mahmud abbas, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, filistin yönetimi, filistin devleti, filistin bayrağı
ABD vize vermemişti: Mahmud Abbas BM'ye video mesajla hitap edecek
Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın video yoluyla konuşmasına izin verdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Filistin heyetine vize vermeyi ikinci kez reddetmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta düzenlenecek üst düzey oturumda önceden kaydedilmiş video aracılığıyla konuşmasına izin veren kararı kabul etti.
Karar, 152 ülkenin desteği, 4 çekimser ve aralarında ABD ve İsrail'in de bulunduğu 3 ret oyuyla kabul edildi.
Karar, Washington yönetiminin, New York'ta düzenlenecek sonbahar BM Genel Kurulu toplantısının başlamasına günler kala Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyeleri ve Filistin yönetimi yetkililerinin ülkeye girişini engelleyen vize yaptırımlarını uzatmasının ardından geldi.