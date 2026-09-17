https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abd-mahmud-abbasin-vize-talebini-reddetti-1108822869.html

ABD, Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti

ABD, Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti

Sputnik Türkiye

ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T08:59+0300

2026-09-17T08:59+0300

2026-09-17T08:59+0300

dünya

mahmud abbas

abd

new york

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

filistin

vize

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ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti. Abbas art arda ikinci yılda da BM Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak. Abbas’ın yanı sıra BM Genel Kurulu için ABD’ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi.Bir Filistinli yetkili, kendisine vize verilmemesine gerekçe olarak "Herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklayan 212(a)(3)(B) maddesinin" gösterildiğini kaydetti. Abbas’ın vize başvurusunun iptal edilme sebebinin aynı olup olmadığı bilinmiyor.Telekonferansla hitap etmesi bekleniyorAbbas’ın geçen sene olduğu gibi, gelecek hafta New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu’na telekonferansla hitap etmesi bekleniyor.Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Reform yapmadıkları, ABD’ye verdikleri taahhütlere aykırı davrandıkları ve barış umutlarını baltalayan faaliyetlerini sürdürdükleri" gerekçeleriyle, ABD’nin Filistin Yönetimi yetkililerine vize verilmemesini öngören yaptırımların uzatılacağı aktarıldı. Açıklamada, Abbas’a vize verilmediğine ilişkin haberlere ise değinilmedi.

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filistin

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mahmud abbas, abd, new york, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, vize