Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/gazzede-bina-coktu-en-az-50-cocuk-enkaz-altinda-mahsur-1108800052.html
Gazze'de bina çöktü: En az 50 çocuk enkaz altında mahsur
Gazze'de bina çöktü: En az 50 çocuk enkaz altında mahsur
Sputnik Türkiye
Bölgedeki sivil savunma ekibinin Arap basınına verdiği bilgiye göre, binanın enkazı altında hala en az 100 Filistinli mahsur durumda. Mahsur kalan bu 100 kişi arasında en az 50 çocuk bulunuyor.
2026-09-16T09:51+0300
2026-09-16T10:00+0300
dünya
gazze
wafa
filistin
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108799751_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_39fea1f64e71153838b64fcf9cd1585e.jpg
Kurtarma ekipleri, 11 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ve 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıklarını belirtti.Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde, İsrail ordusunun saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bina çöktü.Yerel kaynaklara göre herkes, enkaz altında kalanları kurtarmaya yardımcı olmak amacıyla bulabildiği her türlü ekipmanı temin etmeye çalışıyor.Bina İsrail saldırıları nedeniyle kısmen hasar görmesine karşın Filistin basınına göre, orada yaşayan Filistinlilerin içeride barınmaktan başka bir seçeneği yoktu.Gece yarısı çöktüBina, içerideki insanlar uykudayken gece saat 01.00 civarında (TSİ 02.00) çöktü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bmden-gazze-cagrisi-suclarin-kanitlari-yok-edilmemeli-1108565249.html
gazze
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108799751_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_496794d62eb91ac41cf6bad633a36e11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, wafa, filistin, i̇srail
gazze, wafa, filistin, i̇srail

Gazze'de bina çöktü: En az 50 çocuk enkaz altında mahsur

09:51 16.09.2026 (güncellendi: 10:00 16.09.2026)
© REUTERS Mahmoud IssaGazze'de 6 katlı bina çöktü
Gazze'de 6 katlı bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© REUTERS Mahmoud Issa
Abone ol
Bölgedeki sivil savunma ekibinin Arap basınına verdiği bilgiye göre, binanın enkazı altında hala en az 100 Filistinli mahsur durumda. Mahsur kalan bu 100 kişi arasında en az 50 çocuk bulunuyor.
Kurtarma ekipleri, 11 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ve 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıklarını belirtti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde, İsrail ordusunun saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bina çöktü.
Yerel kaynaklara göre herkes, enkaz altında kalanları kurtarmaya yardımcı olmak amacıyla bulabildiği her türlü ekipmanı temin etmeye çalışıyor.
Bina İsrail saldırıları nedeniyle kısmen hasar görmesine karşın Filistin basınına göre, orada yaşayan Filistinlilerin içeride barınmaktan başka bir seçeneği yoktu.

Gece yarısı çöktü

Bina, içerideki insanlar uykudayken gece saat 01.00 civarında (TSİ 02.00) çöktü.
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinin güneyindeki el-Berke bölgesi, 25 Mart - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
BM'den Gazze çağrısı: 'Suçların kanıtları yok edilmemeli'
7 Eylül, 18:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала