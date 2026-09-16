https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/gazzede-bina-coktu-en-az-50-cocuk-enkaz-altinda-mahsur-1108800052.html

Gazze'de bina çöktü: En az 50 çocuk enkaz altında mahsur

Gazze'de bina çöktü: En az 50 çocuk enkaz altında mahsur

Sputnik Türkiye

Bölgedeki sivil savunma ekibinin Arap basınına verdiği bilgiye göre, binanın enkazı altında hala en az 100 Filistinli mahsur durumda. Mahsur kalan bu 100 kişi arasında en az 50 çocuk bulunuyor.

2026-09-16T09:51+0300

2026-09-16T09:51+0300

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Kurtarma ekipleri, 11 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ve 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıklarını belirtti.Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sınaa bölgesinde, İsrail ordusunun saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bina çöktü.Yerel kaynaklara göre herkes, enkaz altında kalanları kurtarmaya yardımcı olmak amacıyla bulabildiği her türlü ekipmanı temin etmeye çalışıyor.Bina İsrail saldırıları nedeniyle kısmen hasar görmesine karşın Filistin basınına göre, orada yaşayan Filistinlilerin içeride barınmaktan başka bir seçeneği yoktu.Gece yarısı çöktüBina, içerideki insanlar uykudayken gece saat 01.00 civarında (TSİ 02.00) çöktü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bmden-gazze-cagrisi-suclarin-kanitlari-yok-edilmemeli-1108565249.html

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