https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rusyada-vatana-ihanet-davasi-kanada-vatandasligi-da-bulunan-profesor-zyuzeve-7-yil-hapis-cezasi-1108808638.html

Rusya'da vatana ihanet davası: Kanada vatandaşlığı da bulunan Profesör Zyuzev'e 7 yıl hapis cezası

Rusya'da vatana ihanet davası: Kanada vatandaşlığı da bulunan Profesör Zyuzev'e 7 yıl hapis cezası

Sputnik Türkiye

Yabancı ülkelerden aldığı fonlarla ayrılıkçı gruplara eğitim verdiği belirlenen Profesör Zyuzev, yargılandığı davada vatana ihanet suçundan 7 yıl hapse mahkum... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T13:28+0300

2026-09-16T13:28+0300

2026-09-16T13:28+0300

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Komi Yüksek Mahkemesi, Rusya ve Kanada vatandaşlığı bulunan Nikolay Zyuzev'i vatana ihanet suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Profesör Zyuzev'in faaliyetlerinin ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.Sanığın, Şubat 2022'de Rusya'daki azınlık halkların ayrılıkçı hareketlerinin liderlerini yurtdışında eğitmek amacıyla bir proje geliştirdiği belirtildi. Planın ayrıca aşırılık yanlısı ideolojik materyallerin yayılmasını ve AB kamu kurumlarının talimatıyla bilgi toplanıp analiz edilmesini kapsadığı ifade edildi.Söz konusu proje için Fransa, İngiltere, İsveç, Çekya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 12 yabancı kuruluştan 2 milyon euro'dan fazla fon alındığı tespit edildi. Bu kuruluşların birçoğunun faaliyetlerinin Rusya'da yasaklandığı kaydedildi.

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