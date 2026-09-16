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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rusyada-vatana-ihanet-davasi-kanada-vatandasligi-da-bulunan-profesor-zyuzeve-7-yil-hapis-cezasi-1108808638.html
Rusya'da vatana ihanet davası: Kanada vatandaşlığı da bulunan Profesör Zyuzev'e 7 yıl hapis cezası
Rusya'da vatana ihanet davası: Kanada vatandaşlığı da bulunan Profesör Zyuzev'e 7 yıl hapis cezası
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Yabancı ülkelerden aldığı fonlarla ayrılıkçı gruplara eğitim verdiği belirlenen Profesör Zyuzev, yargılandığı davada vatana ihanet suçundan 7 yıl hapse mahkum... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T13:28+0300
2026-09-16T13:28+0300
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Komi Yüksek Mahkemesi, Rusya ve Kanada vatandaşlığı bulunan Nikolay Zyuzev'i vatana ihanet suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Profesör Zyuzev'in faaliyetlerinin ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.Sanığın, Şubat 2022'de Rusya'daki azınlık halkların ayrılıkçı hareketlerinin liderlerini yurtdışında eğitmek amacıyla bir proje geliştirdiği belirtildi. Planın ayrıca aşırılık yanlısı ideolojik materyallerin yayılmasını ve AB kamu kurumlarının talimatıyla bilgi toplanıp analiz edilmesini kapsadığı ifade edildi.Söz konusu proje için Fransa, İngiltere, İsveç, Çekya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 12 yabancı kuruluştan 2 milyon euro'dan fazla fon alındığı tespit edildi. Bu kuruluşların birçoğunun faaliyetlerinin Rusya'da yasaklandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-ordusu-kievde-askeri-tesis-ile-odessada-askeri-kargo-gemisini-vurdu-1108799289.html
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haberler, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ab, kanada, vatana ihanet
haberler, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ab, kanada, vatana ihanet

Rusya'da vatana ihanet davası: Kanada vatandaşlığı da bulunan Profesör Zyuzev'e 7 yıl hapis cezası

13:28 16.09.2026
© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) / Multimedya arşivine gidinAgentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB
Agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia (FSB)
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Yabancı ülkelerden aldığı fonlarla ayrılıkçı gruplara eğitim verdiği belirlenen Profesör Zyuzev, yargılandığı davada vatana ihanet suçundan 7 yıl hapse mahkum edildi.
Komi Yüksek Mahkemesi, Rusya ve Kanada vatandaşlığı bulunan Nikolay Zyuzev'i vatana ihanet suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Profesör Zyuzev'in faaliyetlerinin ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.

Sanığın, Şubat 2022'de Rusya'daki azınlık halkların ayrılıkçı hareketlerinin liderlerini yurtdışında eğitmek amacıyla bir proje geliştirdiği belirtildi.

Planın ayrıca aşırılık yanlısı ideolojik materyallerin yayılmasını ve AB kamu kurumlarının talimatıyla bilgi toplanıp analiz edilmesini kapsadığı ifade edildi.

Söz konusu proje için Fransa, İngiltere, İsveç, Çekya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 12 yabancı kuruluştan 2 milyon euro'dan fazla fon alındığı tespit edildi.

Bu kuruluşların birçoğunun faaliyetlerinin Rusya'da yasaklandığı kaydedildi.
Odessa Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
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