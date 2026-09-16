https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/zaharova-rusya-yabancilar-icin-net-ve-anlasilir-ikamet-kurallari-olusturuyor-1108819131.html

Zaharova: Rusya, yabancılar için net ve anlaşılır ikamet kuralları oluşturuyor

Zaharova: Rusya, yabancılar için net ve anlaşılır ikamet kuralları oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkenin çalışma veya eğitim amacıyla gelen yabancılara açık olduğunu belirterek yasal ikamete ilişkin... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T23:38+0300

2026-09-16T23:38+0300

2026-09-16T23:38+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

moskova

göç i̇daresi

yabancı uyruklu

göçmen politikası

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çalışma veya eğitim amacıyla Rusya’ya gelen yabancı vatandaşlara yönelik göç politikası hakkında açıklamalarda bulundu.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Zaharova, “Rusya, ülkemize çalışmak veya eğitim almak için gelmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlara açıktır. Yasal ikamet için basit, mümkün olduğunca az külfetli ve anlaşılır kurallar oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.Yabancıların zorunlu idari işlemlerini kolaylaştıracak tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Zaharova, çalışma süreçlerinde şeffaflığı artıran hızlı ve kullanışlı dijital hizmetlerin devreye alındığını kaydetti. Bu uygulamalarla yabancı çalışanların kötü niyetli işverenlerin kayıt dışı uygulamalarından korunmasının amaçlandığını vurguladı.Rusya’nın göç hareketleri açısından dünyanın önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade eden Zaharova, bu durumun hem ulusal güvenliği sağlamaya hem de insan haklarını korumaya yönelik esnek bir politika gerektirdiğini belirtti.Ülkede ikamet etmenin temel koşulunun Rusya’nın değerlerine saygı göstermek olduğunu vurgulayan Zaharova, yabancıların Rus yasalarına uyması, kültürel ve manevi geleneklere, toplumda kabul gören davranış ve ahlak kurallarına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.Zaharova, göç mevzuatındaki iyileştirmelerin yabancılar arasındaki yasa dışı faaliyetlerin azalmasını ve ülkeye kaçak giriş kanallarının engellenmesini sağladığını belirterek, Moskova’nın bu kapsamlı ve ayrımcı olmayan çalışmaların Rusya ile yabancı ortaklarının karşılıklı çıkarlarına hizmet ettiği görüşünde olduğunu kaydetti.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, moskova, göç i̇daresi, yabancı uyruklu, göçmen politikası