https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-buyukelcisi-sergey-versinin-dostluk-yalnizca-soz-degil-gercek-dayanisma-ve-eylemdir-1108800182.html

Rus Büyükelçisi Sergey Verşinin: ‘Dostluk yalnızca söz değil, gerçek dayanışma ve eylemdir’

Rus Büyükelçisi Sergey Verşinin: ‘Dostluk yalnızca söz değil, gerçek dayanışma ve eylemdir’

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Verşinin, İzmir ziyareti kapsamında Türkiye tarihinin en kapsamlı Nazım Hikmet sergisini gezdi; kent yönetimiyle bir araya... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T12:00+0300

2026-09-16T12:00+0300

2026-09-16T12:07+0300

türki̇ye

türkiye

rusya

sergey verşinin

i̇zmir

nazım hikmet

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Sputnik’e verdiği demeçte Sergey Verşinin, Nazım Hikmet sergisinin Moskova’da da düzenlenebileceğini belirtti. Yangınlarla mücadelede Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çeken Verşinin, ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün 2026 yılı sonuna kadar devreye alınması konusunda iki ülkenin mutabakata vardığını vurguladı.'Nazım Hikmet sergisinin Moskova’da düzenlenmesi için çalışacağız'Verşinin, Nazım Hikmet’in doğumunun 125. yılı dolayısıyla 2027’de Moskova’da benzer bir sergi düzenlenmesi fikrini değerlendireceklerini ve hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.İzmir’deki sergiyi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Verşinin, Nazım Hikmet’in yaratıcı mirasını korumak ve zenginleştirmek isteyen insanların samimi çabasından etkilendiğini söyledi.Nazım Hikmet’in yaratıcı mirasını gerçekten korumak ve geliştirmek isteyen samimi insanlar gördüm. Bilindiği üzere Nazım Hikmet yalnızca Türk edebiyatına değil, Rusya’nın ve daha birçok ülkenin edebiyatına da büyük katkıda bulundu.Sergiyi kapsamlı ve etkileyici bulduğunu ifade eden Verşinin, Türkiye’deki materyallerin yanı sıra Moskova’dan getirilen eserlerin de sergide yer aldığını belirtti. Moskova’da Nazım Hikmet’in el yazmaları ve çizimlerinin muhafaza edildiği geniş bir koleksiyon bulunduğunu vurgulayan Verşinin, sergide şairin hayatına, yaşamındaki önemli dönemlere ve edebi mirasına büyük bir özenle yaklaşıldığını kaydetti.‘Moskova’da düzenlenmesi doğru ve güzel bir fikir’Serginin organizatörleriyle görüştüğünü anlatan Verşinin, etkinliğin İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da düzenlenmesinin planlandığını söyledi.Benzer bir serginin Moskova’da açılması olasılığını da ele aldıklarını belirten Verşinin, şöyle konuştu:Böyle bir serginin Moskova’da düzenlenmesi olasılığını konuştuk. Bunun doğru ve güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Nazım Hikmet 1902’de doğdu ve gelecek yıl doğumunun 125. yılı olacak. Şairin ve sevdiği kadının ebedi istirahatgahı da bilindiği üzere Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunuyor. Bu nedenle söz konusu fikir yerinde ve yararlı. Konuyu değerlendirecek ve İzmir’de düzenlenen, Ankara ile İstanbul’da da açılmasını umduğum sergilerin devamı olarak bunu hayata geçirmeye çalışacağız.‘Nazım Hikmet iki ülke arasında eşsiz bir insani köprü’İzmir’de düzenlenen ve Türkiye’de Nazım Hikmet’e adanmış en kapsamlı sergi olarak nitelendirilen etkinliğin Türk-Rus ilişkilerine katkısını değerlendiren Verşinin, kültürel ilişkilerin karşılıklı saygıya ve iki ülkenin tarihini anlamaya dayandığını vurguladı.Hem Türkiye’de hem Moskova’da yaşamış olan Nazım Hikmet’in iki ülke arasındaki insani bağlar bakımından eşsiz bir yere sahip olduğunu ifade eden Verşinin, “Benim için en değerli olan da budur” dedi.Serginin içerdiği materyallerin kapsamından ve sergileme biçiminden çok etkilendiğini dile getiren Verşinin, organizasyonun Nazım Hikmet’in mirasını Türkiye, Rusya ve dünyanın diğer ülkelerinde tanıtmayı amaçlayan kişiler tarafından başarılı bir şekilde hazırlandığını söyledi.‘Rus ekiplerin Türkiye’deki yangınların söndürülmesine önemli katkıları oldu’Sputnik’e verdiği röportajda Rus Be-200ÇS uçaklarının Türkiye’deki yangın söndürme faaliyetlerine de değinen Verşinin, Rusya ile Türkiye’nin bu alandaki işbirliğiyle gurur duyabileceğini belirtti.Yangının son derece yıkıcı bir güç olduğunu söyleyen Verşinin, bunun son dönemde yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere başka ülkelerde de görüldüğüne dikkat çekti.Rus uçaklarının 1 Temmuz’dan bu yana Türkiye’de görev yaptığını ifade eden Verşinin, ekiplerin kesintisiz çalıştığını ve günde iki ila üç sorti gerçekleştirdiğini belirtti.Be-200ÇS uçaklarının tek seferde 10 tona kadar su alabildiğini vurgulayan Verşinin, uçakların bunu su yüzeyinin üzerinden geçerken kısa sürede gerçekleştirebildiğini ifade etti.Rus ekiplerin yangınların söndürülmesine önemli katkı sunduğunu belirten Verşinin, yerel yöneticilerin Rus ekiplerinin Türk meslektaşlarıyla yürüttüğü ortak çalışmaya ilişkin olumlu değerlendirmelerini duymaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.‘Dostluk yalnızca söz değil, gerçek dayanışma ve eylemdir’Çalışmaların Türkiye’nin talebi üzerine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla yürütüldüğünü belirten Verşinin, bunun dayanışma açıklamalarıyla yetinilmeyip çok zor koşullarda birlikte somut biçimde hareket edilmesine örnek oluşturduğunu kaydetti.Rus yangın söndürme ekiplerinin bu görevi sırasında kayıplar da verildiğini hatırlatan Verşinin, “Buna rağmen bu, dostluğun yalnızca sözlerden ibaret olmadığının; gerçek dayanışma ve eylem anlamına geldiğinin en iyi kanıtıdır” ifadelerini kullandı.Rusya’ya ait bir Be-200ÇS uçağı, 14 Ağustos 2021’de Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale ettiği sırada düşmüş, uçaktaki beş Rus ve üç Türk görevli hayatını kaybetmişti.'Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul’u öneren Türkiye’ye minnettar'Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Sputnik’e verdiği röportajda Türkiye’nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İstanbul’da üçlü müzakereler düzenlenmesi yönündeki girişimini değerlendirdi.Türkiye’nin bu tür diplomatik ve siyasi temaslar için İstanbul’u yeniden müzakere platformu olarak sunmaya hazır olmasını her zaman takdirle karşıladıklarını belirten Verşinin, daha önce de kentte birkaç tur görüşme gerçekleştirildiğini hatırlattı.Türkiye’nin bu yöndeki hazırlığını her zaman minnetle karşıladık. Bilindiği üzere daha önce de benzer temaslar gerçekleştirildi ve birkaç tur müzakere yapıldı. Türk tarafına bu tutumu nedeniyle minnettarız.Türkiye’nin girişiminin Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olan temel yaklaşımıyla örtüştüğünü söyleyen Verşinin, olası bir anlaşmanın geçici önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.Çözüm geçici olmamalı ve yalnızca geçici kararlar alınmamalı. Yaşananların temel nedenleri üzerinde düşünülerek ve sahada ortaya çıkan yeni gerçekler dikkate alınarak kalıcı bir çözüme doğru ilerlenmeli.'Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor'Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinin açılış törenine ilişkin Sputnik’in sorusunu yanıtladı.Kesin bir tarihten söz etmek için henüz erken olduğunu belirten Verşinin, Rusya ve Türkiye’nin ilk üniteyi yıl sonuna kadar devreye alma konusunda anlaştığını söyledi:“Yıl sonuna fazla zaman kalmadı. Bu gelişmeye tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. İnşaatı Türk şirketleriyle birlikte yürüten Rosatom’un ve Türk tarafının konuya ne kadar ciddi yaklaştığını biliyorum.”Akkuyu NGS’nin faaliyete geçmesinin sembolik açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Verşinin, projenin Türkiye’nin yeni teknolojilere geçişinde önemli bir atılım niteliği taşıdığını ifade etti.Verşinin ayrıca bu atılımın Türk şirketleri ve uzmanlarının çalışmalarıyla da sağlandığını belirterek Türk uzmanların nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında yetkinlik kazandığını kaydetti.Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 7 milyona yaklaşıyorRusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Rus vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik ilgisinin azalmadığını belirterek turist sayısının yıllık yaklaşık 7 milyon seviyesinde olduğunu söyledi. Verşinin, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm hareketliliğinin geleceğine iyimser baktığını ifade etti.Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye gelecek Rus turist sayısına ilişkin Sputnik’in sorusunu yanıtladı.Kesin rakamların yıl sonunda ortaya çıkacağını belirten Verşinin, “Rus turistlerin Türkiye’ye akışı ve vatandaşlarımızın tatillerini burada geçirmeye yönelik ilgisi azalmıyor. Yıllık yaklaşık 7 milyon turist seviyesindeyiz” dedi.Rus turistlerin Türkiye’de sunulan tatil imkanlarına değer verdiğini söyleyen Verşinin, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı. Verşinin, bu nedenle iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin gelişimine iyimser baktığını kaydetti.Rusya’nın da önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Verşinin, ülkesinin Türk turistleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Rusya’yı ziyaret eden Türk turist sayısının yaklaşık 100 bin düzeyinde olduğunu belirten Verşinin, turizm imkanlarının Moskova ve St. Petersburg ile sınırlı olmadığını; Sibirya ve Ural bölgelerinin de önemli destinasyonlar sunduğunu ifade etti.Verşinin ayrıca Moskova ve Yekaterinburg’da düzenlenecek uluslararası gençlik festivalinin, özellikle yabancı gençlerin Rusya’ya ve ülkenin farklı bölgelerine ilgisini artıracağını sözlerine ekledi.

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türkiye, rusya, sergey verşinin, i̇zmir, nazım hikmet