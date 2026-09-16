https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/yunanistanda-anayasa-degisikligi-icin-kritik-gun-parlamento-son-oylamayi-yapiyor-protestolar-1108812635.html

Yunanistan'da anayasa değişikliği için kritik gün: Parlamento son oylamayı yapıyor, protestolar sürüyor

Yunanistan'da anayasa değişikliği için kritik gün: Parlamento son oylamayı yapıyor, protestolar sürüyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da hükümetin kapsamlı anayasa değişikliği önerisi parlamentoda ikinci ve son oylamaya sunulurken, öğrenciler ve memurlar düzenlemeleri protesto etmek için parlamento önünde toplandı.

2026-09-16T16:21+0300

2026-09-16T16:21+0300

2026-09-16T16:21+0300

dünya

yunanistan parlamentosu

anayasa

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Yunanistan Parlamentosu'nda anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler devam ederken, teklif bugün ikinci ve son oylamaya sunuluyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile muhalefet liderlerinin öğleden sonra Genel Kurul'da görüşlerini açıklaması bekleniyor.İktidardaki Yeni Demokrasi (ND) partisinin sunduğu anayasa değişikliği teklifinin bugün alacağı oylar, değişiklik sürecinin bir sonraki parlamentoda hangi çoğunlukla yürütüleceğini belirleyecek.Yunanistan'da anayasa değişikliği sürecinde, önerilen bir maddenin mevcut parlamentoda milletvekillerinin toplam sayısının salt çoğunluğunu, yani en az 151 oyu alması ancak beşte üçlük 180 oy desteğine ulaşamaması halinde, bir sonraki parlamento söz konusu maddeleri 180 oyla değiştirebiliyor.Muhalefetten 'boş çek' itirazıMuhalefet partileri, bir sonraki hükümet çoğunluğuna anayasanın değiştirilmesi konusunda "boş çek" vermeyeceklerini açıkladı.Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise muhalefetin tutumunu eleştirerek anayasa değişikliklerinin başarısında hükümet çoğunluğundan çok muhalefetin yaklaşımının belirleyici olduğunu savundu.PASOK lideri Nikos Androulakis ise anayasanın özellikle 16. ve 86. maddelerinde değişiklik yapılmasını gündeme getirdi. Androulakis, 16. madde kapsamında Yunanistan'da devlet dışı, kar amacı gütmeyen üniversitelerin kurulmasının çok sıkı çalışma standartlarına bağlanması gerektiğini savundu.Öğrenciler ve memurlar parlamento önündeAnayasa değişikliği görüşmelerinin sürdüğü saatlerde öğrenciler ve memurlar da parlamento önünde protesto düzenledi.Öğrenciler, Ekonomi Bakanlığı ve parlamento binası önünde toplanarak hükümetin anayasa değişikliği teklifini protesto etti. Üniversite öğrencileri ayrıca ülkedeki barınma sorununa dikkat çekerek yüksek kiralar ve yurt imkanlarının yetersizliği nedeniyle hükümetten destek istedi.Memurlar da saat 12.00'den sonra iş bırakma eylemi gerçekleştirerek parlamento önünde toplandı.Memurlar, ekonomik destek taleplerinin yanı sıra anayasa değişikliği teklifinde çalışma sistemlerine ilişkin düzenlemeye de tepki gösterdi. Özellikle memurların kalıcı kadroya geçirilmesinin performans değerlendirmesine bağlanmasını öngören düzenleme protestoların başlıca başlıklarından biri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fidan-yunanistanin-bolgeyi-kaosa-suruklemek-isteyenlerin-oyuncagi-olmasini-istemiyoruz-1108802312.html

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