https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fidan-yunanistanin-bolgeyi-kaosa-suruklemek-isteyenlerin-oyuncagi-olmasini-istemiyoruz-1108802312.html

Fidan: Yunanistan'ın, bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz

Fidan: Yunanistan'ın, bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

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Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Türk basın mensuplarına yaptığı dış politika değerlendirmesinde, bölgede son derece kritik gelişmelerin yaşandığını ve bu süreçte Suriye ile olan temasları artırdıklarını belirtti.Fidan, "İsrail komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Bu tehdidin tanımından dolayı da buralara yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunuyor" dedi ve ekledi: Fidan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "çevrelerindeki bütün ülkeleri tehdit olarak gördüğünü ve İsrail'in o ülkelerin zayıflığından kendi güçlülüğünü ürettiğini" söyledi. 'Silahsız statüsü olan adaların silanlandırılması bizim için tehdit'Fidan, "Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz" dedi.Adaların silahlandırılması konusunda Türkiye'nin çok ciddi hassasiyet içerisinde olduğu belirten Fidan, "Bunları biliyorlar, bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit. Tabii bir de orada seçim süreci var. Yunan siyasetinde Türkiye aleyhtarlığı tarihi olarak yaygındır" ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin 1960'lardan bu yana gerekli tepkiyi ortaya koyduğunu kaydeden Fidan, gerektiğinde ikili kanaldan Yunanistan'a uyarı ve itirazların iletildiğini, gerektiğinde de NATO'da Türkiye'nin pozisyonunun ortaya koyulduğunu ve konunun Birleşmiş Milletlere (BM) taşındığını kaydetti.Bakan Fidan, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin görüşmelerin ve ilgili tüm ülkeler arasında teknik müzakerelerin sürdüğü ne ekledi.Suriye'de entegrasyon süreciFidan, Suriye'deki entegrasyon sürecinde SDG'nin tehdit ve düşman unsur olmaktan çıkmasının birinci öncelik olduğunu belirterek, "Şu anda prensipte duyurulan unsurlar olumlu mesajlar içeriyor, sürecin pratikte nasıl ilerlediğini yakından takip ediyoruz. Uygulamanın kamuoyuna duyurulan mesajlarla uyumlu olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Mevcut tehditleri ve gidilmesi gereken yolu bildiklerini belirten Fidan, bu yolda yürümeye devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.Fidan, "8 Aralık'ta rejim devrildikten sonra her şeyin daha yeni başladığını söylemiştim" dedi.Dışişleri Bakanı, "Terör meselesi başta olmak üzere, 40-50 yıldır ayağımıza pranga olan pek çok sorun esasen Suriye ve Irak kaynaklıydı" ifadesine yer verdi.Komşu ülkelerden kaynaklanan sorunlarını usulüyle çözmeyi başardıklarını belirten Fidan, "Ancak bu konuda ödevimiz bitmiş değil. Çalışmaya, çaba harcamaya devam edeceğiz." diye konuştu. 'Terörsüz Türkiye' süreciDiyarbakır'ı ziyaret ettiği esnada "Terörsüz Türkiye" sürecinin çok büyük bir kabul gördüğüne şahit olduğunu anlatan Fidan, sürecin ortaya koyduğu hedefin benimsendiği izlenimini aktardı.Fidan, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve farklı siyasi görüşlere mensup insanlarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Örgütün silah bırakmayı deklare etmiş olması toplum tabanında büyük bir memnuniyet yaratmış." dedi.Bakan Fidan, "5-6 yıldır zaten bir silahlı konu yok ortalıkta. Ama bunun kalıcı olarak bitecek olması, büyük yatırımların korkusuzca oraya gelmesini temin edecek. İnsanlar özellikle kimlik inkarının AK Parti'yle beraber kalkmış olmasını önemsiyorlar. Eylül 2013'teki Demokratikleşme Paketi ile Türkiye'de seçmeli dilin de önü açıldıktan sonra, Kürtlerin problem alanı olan kimlik inkarı meselesi çözülmüş oldu" ifadelerini kullandı.Bölge ülkelerinin işbirliğiFidan, bölge ülkelerinin özellikle Gazze meselesinde ortaya koyduğu ortak çabanın önemli neticelerine işaret ederek, işbirliği ve dayanışma içerisinde gelişmeleri profesyonel şekilde analiz ettiklerini, oradaki işbirliğini Suriye'de de kullandıklarını kaydetti."Şimdi İran-ABD savaşında da bu işbirliğimizi kullanıyoruz ve giderek daha da kurumsallaştırıyoruz. İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolü karşısında işbirliğine ve barışçı diplomasiye dayalı bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullanan Fidan, bu yapıcı anlayışla bölgede daha büyük bir istikrar havzasının ortaya çıkacağını söyledi.Fidan, "Başta İsrail olmak üzere, bölgede istikrarsızlık isteyen aktörlerin gözünden de yapılabilecek başka operasyonlar var. Onlar da boş durmayacaklar, onlar da faaliyete geçecekler." dedi.Fidan, bölgenin bir yerinde yaşanan olumsuz bir durumun diğer ülkeleri de etkilediğini anlatarak, "Örneğin Ürdün, Irak'ta olan bütün olaylardan etkileniyor, Suriye'de olan bütün olaylardan etkileniyor. Bir kaçış yok. Dolayısıyla herkesin bu çok yoğun yeni dönemde bir işbirliği arayışı var." dedi.Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada vizyon ve liderlik ortaya koyması ve ilişkilerini kullanarak aktörleri bir yere getirmesinin daha önce görülmemiş bir husus olduğunu söyleyerek, insanların bu sürece güvendiğini kaydetti.Mekke İttifakı ve Suudi Arabistan'daki gelişmelerMekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiği ve bu konuda üç ülkenin teknik düzeyde görüştüğü bilgisini paylaşan Fidan, İttifakın Genel Karargah'ının yapısı ve görevli sayısı gibi hususları görüştüklerini ve sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.Fidan, Mekke İttifakı'nı genişletmeyi amaçladıklarını belirterek, bundan sonra daha somut adımlar atılacağını aktardı.Fidan, "Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil, bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil" ifadesini kullandı Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu yazılı açıklamayla vurguladıklarını hatırlatan Fidan, ilgili diğer taraflara da gerekli mesajları verdiklerini, dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistan-israil-ile-31-milyar-euroluk-silah-anlasmasina-hazirlaniyor-1108321261.html

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