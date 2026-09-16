https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/yeni-arastirma-ultra-islenmis-gidalar-kaslarin-icine-yag-biriktiriyor-1108814115.html

Yeni araştırma: Ultra işlenmiş gıdalar kasların içine yağ biriktiriyor

Yeni araştırma: Ultra işlenmiş gıdalar kasların içine yağ biriktiriyor

Sputnik Türkiye

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco araştırmacıları, ultra işlenmiş gıdaları daha fazla tüketen kişilerin uyluk kaslarında daha fazla yağ bulunduğunu... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T17:24+0300

2026-09-16T17:24+0300

2026-09-16T17:24+0300

sağlik

ultra işlenmiş gıdalar

kas

yağ

mr

uyluk kemiği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108813855_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_6f5d95495e7339700e701b27f116894d.png

Radiology dergisinde yayımlanan araştırmada, diz kireçlenmesi riski taşıyan ancak görüntülemelerde henüz hastalık belirtisi bulunmayan 615 kişinin beslenme alışkanlıkları ve uyluk kaslarının MR görüntüleri incelendi. Sonuçlar, kişinin yalnızca ne kadar yediğinin değil, ne tür gıdalar tükettiğinin de kas yapısıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.Katılımcıların 275'i erkek, 340'ı kadındı ve ortalama yaşları 60 olarak hesaplandı. Önceki bir yıllık beslenme verilerine göre tükettikleri gıdaların yaklaşık yüzde 41'i ultra işlenmiş ürünlerden oluşuyordu.Araştırmanın başyazarı, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Radyoloji ve Biyomedikal Görüntüleme Bölümü araştırmacısı Dr. Zehra Akkaya ve ekibi, bu gıdaların tüketimi ile uyluk kaslarının içinde depolanan yağ miktarı arasındaki ilişkiyi araştırdı.Yağ oranı işlenmiş gıdalarla orantılıydıAraştırmanın en dikkat çekici bulgusu MR görüntülerinde ortaya çıktı. Ultra işlenmiş gıda tüketimi arttıkça uyluk kaslarının içindeki yağ miktarı da arttı.Üstelik bu bağlantı yalnızca daha fazla kalori veya yağ tüketilmesiyle açıklanamadı. Araştırmacılar toplam kalori ve yağ tüketimini, fiziksel aktiviteyi ve sosyodemografik faktörleri hesaba kattıklarında da ilişki devam etti.MR görüntülerinde bu durum, normalde kas liflerinin oluşturduğu dokunun arasında yağ çizgilerinin ortaya çıkması şeklinde görüldü. Bulgular böylece vücut ağırlığı veya alınan toplam kalori aynı olsa bile kasın iç yapısının farklılaşabileceğine işaret etti.Ultra işlenmiş gıdalar arasında paketli atıştırmalıklar, sosisli ürünler, gazlı ve enerji içecekleri, şekerlemeler, tatlılar, dondurulmuş pizzalar, hazır yemekler ve seri üretilen paketli ekmekler gibi ürünler bulunuyor.Diz kireçlenmesiyle bağlantısı araştırılıyorUyluk kaslarının içinde daha fazla yağ bulunmasının diz osteoartriti, yani diz kireçlenmesi gelişme riskine katkıda bulunabileceği belirtiliyor. Ancak araştırma, ultra işlenmiş gıdaların doğrudan diz kireçlenmesine neden olduğunu göstermiyor.Araştırmacılara göre çalışma, ultra işlenmiş gıda tüketimi ile uyluk kaslarının yapısı arasındaki ilişkiyi MR kullanarak inceleyen ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Bulgular, ultra işlenmiş gıdaların azaltılmasının kas kalitesinin korunmasına yardımcı olup olamayacağının daha ayrıntılı araştırılması gerektiğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/nijeryada-difteri-salgini-yayiliyor-406-kisi-hayatini-kaybetti-1108808377.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ultra işlenmiş gıdalar, kas, yağ, mr, uyluk kemiği