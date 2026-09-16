https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/nijeryada-difteri-salgini-yayiliyor-406-kisi-hayatini-kaybetti-1108808377.html

Nijerya'da difteri salgını yayılıyor: 406 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da difteri salgını yayılıyor: 406 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Nijerya'da özellikle çocukları etkileyen difteri salgınında yıl başından 9 Ağustos'a kadar 10 bin 476 vaka doğrulandı, 406 kişi hayatını kaybetti. Vakaların... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T13:27+0300

2026-09-16T13:27+0300

2026-09-16T13:27+0300

sağlik

nijerya

difteri

salgın

can kaybı

aşı

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Nijerya, özellikle kuzey eyaletlerinde yayılan ve aşıyla büyük ölçüde önlenebilen difteri salgınıyla mücadele ediyor. Artan vakalar nedeniyle bazı eyaletlerde okullar kapatılırken veya açılışları ertelenirken aşılama çalışmaları hızlandırıldı.Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (NCDC) 2026'nın 32. haftasına ilişkin verilerine göre, yıl başından 9 Ağustos'a kadar ülke genelinde 12 bin 977 şüpheli vaka, 10 bin 476 doğrulanmış vaka ve 406 ölüm kaydedildi. Şüpheli vakalara göre ölüm oranı yüzde 3.1 olarak açıklandı.Doğrulanmış vakaların yaklaşık yüzde 98'i Kano, Kaduna, Katsina, Borno, Bauchi, Plateau, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde görüldü. Vakaların yaklaşık yüzde 68'ini ise aşılanmamış kişiler oluşturdu.Kuzey eyaletlerinde can kayıpları artıyorSalgının etkili olduğu Plateau eyaletinde şüpheli vaka sayısı 149'dan 303'e yükselirken 27 kişi hayatını kaybetti. Vakaların yaklaşık yüzde 99'unun Jos North bölgesinde görüldüğü ve hastaların önemli bölümünü çocukların oluşturduğu bildirildi.Salgının yayılmasını önlemek amacıyla Plateau'daki devlet ve özel ilkokul ile ortaokullar 7 Eylül'den itibaren geçici olarak kapatıldı.Zamfara'da 367 vaka doğrulandı ve 44 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan 320'den fazla hasta taburcu edilirken okulların açılışı iki hafta ertelenerek 28 Eylül'e bırakıldı.Kano'da ise can kaybı 50'ye ulaştı. Eyalet yönetimi toplu aşılama kampanyası düzenleyebilmek için federal hükümetten ek aşı talep etti.Aşısız çocuklar öne çıkan risk grubundaFederal hükümet, Kano ve Katsina'daki çocuklar arasında görülen salgına müdahale amacıyla 28 Ağustos'ta acil durum görev gücü oluşturdu. Ekipler salgının izlenmesi, temaslıların belirlenmesi, aşılama açıklarının kapatılması ve hastaların zamanında tedaviye ulaştırılması için çalışıyor.Kaduna'da ise 12-17 Eylül arasında 23 yerel yönetim bölgesinin tamamını kapsayan aşılama kampanyası başlatıldı. Sağlık ekipleri köylerde, pazarlarda ve toplu yaşam alanlarında çocukların aşılanması için çalışmalar yürütüyor.NCDC'ye göre doğrulanmış vakaların yaklaşık yüzde 68'inin aşılanmamış kişilerde görülmesi nedeniyle daha önce aşılanmamış veya aşıları eksik kalmış çocukların bağışıklama programına dahil edilmesine öncelik veriliyor.Difteri nedir?'Kuşpalazı' olarak da bilinen difteri, Corynebacterium diphtheriae adlı mikroorganizmanın neden olduğu bulaşıcı ve ölümcül olabilen bir hastalık.Enfekte kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla ortaya çıkan solunum damlacıkları, yakın temas ve bazı durumlarda kullanılan eşyalar aracılığıyla bulaşabiliyor.Belirtileri arasında ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısı bulunuyor. Hastalık ilerlediğinde boğazda kalın gri-beyaz bir tabaka oluşarak nefes almayı güçleştirebiliyor. Tedavi edilmediğinde kalp ve sinir sistemi dahil çeşitli organlarda ciddi komplikasyonlara yol açabilen hastalık aşıyla büyük ölçüde önlenebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdde-kizamik-alarmi-pennsylvaniada-olu-sayisi-4e-yukseldi-1108806768.html

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nijerya, difteri, salgın, can kaybı, aşı