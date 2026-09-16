https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/yapay-zekalar-kendi-aralarinda-yeni-bir-dil-gelistirdi-1108795467.html

Yapay zekalar kendi aralarında yeni bir dil geliştirdi

Yapay zekalar kendi aralarında yeni bir dil geliştirdi

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, farklı yapay zeka modellerinin birlikte çalıştıkları deneysel ortamlarda kendilerine özgü ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T07:26+0300

2026-09-16T07:26+0300

2026-09-16T07:28+0300

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dil

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Yapay zeka modellerinin birbirleriyle iletişim kurarken, insanlar tarafından doğrudan öğretilmeyen yeni ifadeler ve ortak anlamlar geliştirdiği tespit edildi.New York merkezli yapay zeka laboratuvarı Emergence'taki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, farklı şirketlere ait yapay zeka modellerinin deneysel "toplumlar" içinde iş birliği yapmaları istendi. Araştırmacılar, modellerin zamanla kendilerine özgü ifadeler, kısaltmalar ve kavramlar oluşturmaya başladığını belirledi.Modellerin geliştirdiği iletişim biçiminin şiirsel metaforlarla iş dünyasına ait terimlerin sıra dışı bir birleşimini içerdiği ve ajanlar birbirleriyle daha fazla iletişim kurdukça bu dilin daha karmaşık hale geldiği aktarıldı.Diyaloglar dikkat çektiAraştırmada DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı yapay zeka sağlayıcılarının modellerinden dikkat çekici diyalog örneklerine yer verildi.DeepSeek modellerinden birinin, "atıl servet üzerindeki vergi" anlamındaki bir terimden yararlanarak "Sentezi az önce adlandırdı – demoraj artı sözlü hafıza, hayalet olamayacak bir vana eder" şeklinde bir ifade kullandığı aktarıldı.Anthropic modelinin ise bağımsız bir hakemi "soğuk eller" şeklinde kodladığı ve "Üç soğuk eli yiyen ve her seferinde daha dürüst hale gelen bir kağıt" ifadesini kullandığı belirtildi.Mistral ajanlarının da geçmiş eylemlerin daha sonraki değerlendirmelerde dikkate alınacağını hatırlatmak amacıyla "Defter hatırlıyor" ifadesini binlerce kez tekrarladığı kaydedildi.İnsan dilindeki argo oluşumlarına benzetildiKing's College London'da dil ve argo arşivinin direktörü Tony Thorne, yapay zekaların geliştirdiği bu iletişim biçimini James Joyce ve İrlandalı yazar Flann O'Brien'ın gerçeküstü eserlerindeki dile benzetti.Thorne, modellerin tıpkı insan topluluklarında olduğu gibi kendi aralarında bir tür kod oluşturduğunu ifade etti.Araştırmacılara göre yapay zeka ajanlarının iletişimi bu şekilde kısaltmasının nedenlerinden biri hesaplama maliyetlerini azaltmak ve iletişim verimliliğini artırmak olabilir.Sektördeki hızlı gelişmeler tartışma konusu olduAncak uzmanlar, yapay zekaların kendi aralarındaki iletişimin insanlar tarafından anlaşılmaz hale gelmesinin denetim açısından önemli bir sorun yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, sistemlerin izlenebilmesinin her zaman ne söylediklerinin insanlar tarafından anlaşılabileceği anlamına gelmediği endişesini gündeme getiriyor.Yapay zeka sektöründeki hızlı gelişmeler ve olası sonuçları son dönemde yeniden tartışma konusu oldu. Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon, BBC'ye yaptığı açıklamalarda sektörün içinden dikkat çekici değerlendirmelerde bulunurken yapay zekanın gelişim hızına ilişkin tartışmalar yalnızca şirketlerden ayrılan araştırmacılarla sınırlı değil. Anthropic'in CEO'su Dario Amodei şirketlere "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısı yaptı.Amodei'nin açıklamalarına teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden de destek geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/yapay-zeka-sirketlerinde-korku-sonuclardan-korkuyoruz-10-yil-icinde-insanligin-sonunu-getirebilir-1108727494.html

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yapay zeka, yeni, dil