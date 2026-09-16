https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/vanli-kara-haydarin-dugunundeki-takilara-bilirkisi-incelemesi-97-parcanin-76si-altin-degil-1108810431.html

Vanlı Kara Haydar’ın düğünündeki takılara bilirkişi incelemesi: 97 parçanın 76’sı altın değil

Vanlı Kara Haydar’ın düğünündeki takılara bilirkişi incelemesi: 97 parçanın 76’sı altın değil

Sputnik Türkiye

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde takılan takılara ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda incelenen 97 parça... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T14:41+0300

2026-09-16T14:41+0300

2026-09-16T14:41+0300

türki̇ye

düğün

takı

altın

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“Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde takılan takılarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre incelenen 97 parça takının 76’sının altın olmadığı tespit edildi.Hürriyet'in haberine göre, düğünde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiasının ardından polis ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçmişti. Düzenlenen operasyonun ardından Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan ve bir akrabası, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştı.76 parça için 'altın olmayan' ibaresiDüğünde takılan takılara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, toplam 97 parça incelendi. Bunlardan 76’sı için “altın olmayan” ibaresi kullanıldı.“Altın olmayan” listesinde 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolye yer aldı.Tançalan takıların kiralık olduğunu öne sürdüMehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünün ardından sahiplerine iade edildiğini öne sürdü.Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan ise savcılık ifadesinde, eşinin kiralık olduğunu söylediği takıların satın alındığını bildiğini ifade etti.'Satın alındığını biliyorum'Bu yıl nisan ayında Muradiye ilçesinde nikah yaparak evlendiklerini belirten Çağla Öz Tançalan, 10 Mayıs 2026’da İstanbul’da nişan yaptıklarını söyledi.Nişanda Mehmet Fatih Tançalan’ın kendisine kolye ve 2 kelepçe bilezik taktığını belirten Çağla Öz Tançalan, taç ve kemerin kuyumcudan ödünç alındığını ve daha sonra kuyumcuya iade edildiğini anlattı.Kolye ve iki kelepçe bileziğin Mehmet Fatih Tançalan ve ailesi tarafından alınarak götürüldüğünü belirten Çağla Öz Tançalan, eşinin ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu söylediğini ancak kendisinin bunların satın alındığını bildiğini kaydetti.Düğündeki anonslara ilişkin ifadeÇağla Öz Tançalan, savcılık ifadesinde eşinin olmayan parayı varmış gibi gösterdiğini ve böyle hava atmayı sevdiğini söyledi.Tançalan ayrıca düğünde gerçekleştirilen takı şovu sırasında hayali anonslar yapıldığını belirtti.

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