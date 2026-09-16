https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/tapu-islemlerinde-yeni-donem-15-gun-sonra-zorunlu-olacak-1108810086.html
Tapu işlemlerinde yeni dönem: 15 gün sonra zorunlu olacak
Tapu işlemlerinde yeni dönem: 15 gün sonra zorunlu olacak
Sputnik Türkiye
Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi’nin 1 Ekim’de zorunlu olarak devreye alınması planlanıyor. Yeni sistemde alıcının ödediği para, tapu devri... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T14:15+0300
2026-09-16T14:15+0300
2026-09-16T14:15+0300
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güvenli ödeme sistemi
tapu
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Taşınmaz satışlarında para transferine ilişkin yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığınca 1 Ekim’de zorunlu olarak devreye alınması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile satış bedeli ve taşınmaz mülkiyetinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi amaçlanıyor.Sistem kapsamında alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Böylece taşınmaz satışlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerinin azaltılması hedefleniyor.Para tapu devrinden önce satıcıya geçmeyecekTicaret Bakanlığının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik kapsamında hayata geçirilmesi planlanan sistemle, taşınmaz ticaretinin daha güvenli hale getirilmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde alıcı tarafından yatırılan satış bedeli, tapudaki devir işlemi tamamlanana kadar satıcının hesabına aktarılmayacak. Tapu devri ile satış bedelinin aktarılması eş zamanlı gerçekleştirilecek.Süreç bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecekGüvenli ödeme süreci, bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecek. Gayrimenkul danışmanları da sistemin kullanımı konusunda alıcı ve satıcılara yardımcı olacak.Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Burak Arpacı, sistemin vatandaşlardan emlak işletmelerine kadar sektördeki tarafları yakından ilgilendirdiğini belirtti.'Sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok'Sistemin vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi açısından faydalı olduğunu belirten Arpacı, şunları söyledi:"Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok, ona yol açan bir sistem değil. Vatandaşların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, yapılan işlemlerin nizami şekilde, her şeyin resmiyete dökülerek gerçekleştirilmesi adına yapılan bir sistem."Arpacı, oda üyesi emlakçıların büyük bölümünün Güvenli Ödeme Sistemi hakkında bilgi sahibi olduğunu, uygulamaya ilişkin üyelere ayrıca eğitim verileceğini bildirdi.Yetki belgeli gayrimenkul danışmanı uyarısıAlıcı ve satıcılara taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmalarını öneren Arpacı, şu ifadeleri kullandı:"Tüketicilere, taşınmaz ticareti yetki belgesi olan bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmasını öneriyoruz. Odamıza gelen şikayetlerin çoğu 'merdiven altı' diye tabir ettiğimiz kaydı ve vergi levhası olmayan insanlar nedeniyle yaşanıyor. Yetki belgesine sahip ve kendini geliştiren gayrimenkul danışmanları, işlerini düzgün ve tüketiciyi mağdur etmeden yapıyor ve işi biliyor, dolayısıyla bu sistemde de vatandaşlara yardımcı olacaklar."Rayiç bedel ile gerçek değer arasındaki farka dikkat çektiArpacı, sistemin amacına ulaşması için gerçek değer ile rayiç bedel arasındaki farkın azaltılmasının önem taşıdığını belirtti.Güvenli ödeme kapsamında yalnızca rayiç bedelin ödenmesi, kalan tutarın ise elden verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilmesinin sektör açısından önem taşıdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/sivasta-kaybolan-11-aylik-busra-bebek-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1108808884.html
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güvenli ödeme sistemi, tapu
güvenli ödeme sistemi, tapu
Tapu işlemlerinde yeni dönem: 15 gün sonra zorunlu olacak
Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi’nin 1 Ekim’de zorunlu olarak devreye alınması planlanıyor. Yeni sistemde alıcının ödediği para, tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçmeyecek. ATEM Başkanı Burak Arpacı, tüketicilere yetki belgeli gayrimenkul danışmanıyla çalışmalarını önerdi.
Taşınmaz satışlarında para transferine ilişkin yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığınca 1 Ekim’de zorunlu olarak devreye alınması planlanan Güvenli Ödeme Sistemi ile satış bedeli ve taşınmaz mülkiyetinin eş zamanlı olarak el değiştirmesi amaçlanıyor.
Sistem kapsamında alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Böylece taşınmaz satışlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerinin azaltılması hedefleniyor.
Para tapu devrinden önce satıcıya geçmeyecek
Ticaret Bakanlığının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik kapsamında hayata geçirilmesi planlanan sistemle, taşınmaz ticaretinin daha güvenli hale getirilmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde alıcı tarafından yatırılan satış bedeli, tapudaki devir işlemi tamamlanana kadar satıcının hesabına aktarılmayacak. Tapu devri ile satış bedelinin aktarılması eş zamanlı gerçekleştirilecek.
Süreç bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecek
Güvenli ödeme süreci, bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecek. Gayrimenkul danışmanları da sistemin kullanımı konusunda alıcı ve satıcılara yardımcı olacak.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Burak Arpacı, sistemin vatandaşlardan emlak işletmelerine kadar sektördeki tarafları yakından ilgilendirdiğini belirtti.
'Sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok'
Sistemin vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi açısından faydalı olduğunu belirten Arpacı, şunları söyledi:
"Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok, ona yol açan bir sistem değil. Vatandaşların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, yapılan işlemlerin nizami şekilde, her şeyin resmiyete dökülerek gerçekleştirilmesi adına yapılan bir sistem."
Arpacı, oda üyesi emlakçıların büyük bölümünün Güvenli Ödeme Sistemi hakkında bilgi sahibi olduğunu, uygulamaya ilişkin üyelere ayrıca eğitim verileceğini bildirdi.
Yetki belgeli gayrimenkul danışmanı uyarısı
Alıcı ve satıcılara taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmalarını öneren Arpacı, şu ifadeleri kullandı:
"Tüketicilere, taşınmaz ticareti yetki belgesi olan bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmasını öneriyoruz. Odamıza gelen şikayetlerin çoğu 'merdiven altı' diye tabir ettiğimiz kaydı ve vergi levhası olmayan insanlar nedeniyle yaşanıyor. Yetki belgesine sahip ve kendini geliştiren gayrimenkul danışmanları, işlerini düzgün ve tüketiciyi mağdur etmeden yapıyor ve işi biliyor, dolayısıyla bu sistemde de vatandaşlara yardımcı olacaklar."
Rayiç bedel ile gerçek değer arasındaki farka dikkat çekti
Arpacı, sistemin amacına ulaşması için gerçek değer ile rayiç bedel arasındaki farkın azaltılmasının önem taşıdığını belirtti.
Güvenli ödeme kapsamında yalnızca rayiç bedelin ödenmesi, kalan tutarın ise elden verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilmesinin sektör açısından önem taşıdığını vurguladı.