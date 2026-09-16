https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/vance-abd-irana-karsi-saldirgan-operasyonlar-yurutmuyor-1108793257.html

Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor

Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la yaşanan çatışmanın birkaç ay içerisinde “çok farklı bir aşamaya” girebileceğini söyledi. Vance ayrıca, ABD’nin şu anda... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T00:54+0300

2026-09-16T00:54+0300

2026-09-16T00:54+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

j.d. vance

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.Ayrıca Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmediğini söyledi:Neler olmuştu?ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.Bu ayın başında ise İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde, ABD'nin gece düzenlediği hava saldırılarından birinin düğün töreninin yapıldığı bir binayı vurduğu bildirilmişti. İranlı yetkililer saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arakci-yuzlerce-abd-askeri-ussu-paramparca-edildi-onlarca-ucak-yakildi-ve-bu-sadece-buzdaginin-1108791490.html

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