Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/vance-abd-irana-karsi-saldirgan-operasyonlar-yurutmuyor-1108793257.html
Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor
Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la yaşanan çatışmanın birkaç ay içerisinde “çok farklı bir aşamaya” girebileceğini söyledi. Vance ayrıca, ABD’nin şu anda... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T00:54+0300
2026-09-16T00:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
j.d. vance
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106566511_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db905418eebdcb620406be98833716c0.jpg
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.Ayrıca Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmediğini söyledi:Neler olmuştu?ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.Bu ayın başında ise İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde, ABD'nin gece düzenlediği hava saldırılarından birinin düğün töreninin yapıldığı bir binayı vurduğu bildirilmişti. İranlı yetkililer saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arakci-yuzlerce-abd-askeri-ussu-paramparca-edildi-onlarca-ucak-yakildi-ve-bu-sadece-buzdaginin-1108791490.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106566511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a85c9391f187a94482311ddc7fb340b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance
abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance

Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor

00:54 16.09.2026
© REUTERS Matt RourkeABD Başkan Yardımcısı JD Vance
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© REUTERS Matt Rourke
Abone ol
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la yaşanan çatışmanın birkaç ay içerisinde “çok farklı bir aşamaya” girebileceğini söyledi. Vance ayrıca, ABD’nin şu anda İran’a karşı saldırgan operasyonlar yürütmediğini savundu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.
"Geleceği tahmin edemeyiz, ancak bence başkan [Donald Trump] bu meselenin [İran'la olan çatışmanın] birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söylemekte haklı... Ayrıca o başkomutan, dolayısıyla çatışmaların ne zaman başlayıp ne zaman biteceğine karar veren kişi o"
Ayrıca Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmediğini söyledi:
Amerikan halkında bir miktar sabırsızlık olduğunu elbette anlıyorum, ancak temelde şu anda olan şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin [İran'a karşı] saldırgan operasyonlar yürütmediğidir. Kesinlikle yürütmüyoruz

Neler olmuştu?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Bu ayın başında ise İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde, ABD'nin gece düzenlediği hava saldırılarından birinin düğün töreninin yapıldığı bir binayı vurduğu bildirilmişti. İranlı yetkililer saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Arakçi: Yüzlerce ABD askeri üssü paramparça edildi, onlarca uçak yakıldı ve bu sadece buzdağının görünen ucu
Dün, 22:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала