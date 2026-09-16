https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/vance-abd-irana-karsi-saldirgan-operasyonlar-yurutmuyor-1108793257.html
Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor
Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la yaşanan çatışmanın birkaç ay içerisinde “çok farklı bir aşamaya” girebileceğini söyledi. Vance ayrıca, ABD’nin şu anda... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T00:54+0300
2026-09-16T00:54+0300
2026-09-16T00:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
j.d. vance
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.Ayrıca Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmediğini söyledi:Neler olmuştu?ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.Bu ayın başında ise İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde, ABD'nin gece düzenlediği hava saldırılarından birinin düğün töreninin yapıldığı bir binayı vurduğu bildirilmişti. İranlı yetkililer saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/arakci-yuzlerce-abd-askeri-ussu-paramparca-edildi-onlarca-ucak-yakildi-ve-bu-sadece-buzdaginin-1108791490.html
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abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance
abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance
Vance: ABD İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmüyor
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la yaşanan çatışmanın birkaç ay içerisinde “çok farklı bir aşamaya” girebileceğini söyledi. Vance ayrıca, ABD’nin şu anda İran’a karşı saldırgan operasyonlar yürütmediğini savundu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.
"Geleceği tahmin edemeyiz, ancak bence başkan [Donald Trump] bu meselenin [İran'la olan çatışmanın] birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söylemekte haklı... Ayrıca o başkomutan, dolayısıyla çatışmaların ne zaman başlayıp ne zaman biteceğine karar veren kişi o"
Ayrıca Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda İran'a karşı 'saldırgan' operasyonlar yürütmediğini söyledi:
Amerikan halkında bir miktar sabırsızlık olduğunu elbette anlıyorum, ancak temelde şu anda olan şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin [İran'a karşı] saldırgan operasyonlar yürütmediğidir. Kesinlikle yürütmüyoruz
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Bu ayın başında ise İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde, ABD'nin gece düzenlediği hava saldırılarından birinin düğün töreninin yapıldığı bir binayı vurduğu bildirilmişti. İranlı yetkililer saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.