https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/usta-oyuncu-kadir-inanirin-uc-vasiyetinin-acilacagi-tarih-belli-oldu-1108803404.html

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın üç vasiyetinin açılacağı tarih belli oldu

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın üç vasiyetinin açılacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın üç vasiyetinin yarın açılması bekleniyor. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T11:33+0300

2026-09-16T11:33+0300

2026-09-16T11:33+0300

yaşam

kadir i̇nanır

vasiyet

vasiyetname

miras

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Türk sinemasının usta ismi olan ve 26 Haziran'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın 3 vasiyetinin açılacağı tarih belli oldu. İddialara göre, İnanır'ın vasiyetleri yarın Beykoz Adliyesi'nde açılacak ve mirası belli olacak. 3 ayrı vasiyeti olduğu ortaya çıkmıştıİnanır'ın 2015'te bir adet, 2022 yılında da iki farklı vasiyet hazırladığı ortaya çıkmıştı. İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin açılacağı tarih belli oldu. İnanır'ın seneler önce noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyetin, yarın yani 17 Eylül'de sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde açılacağı öne sürüldü.3 binden fazla kurbağa figürünün bulunduğu koleksiyona sahipVefatı sonrası mal varlığı merak edilen Kadir İnanır'ın bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü olduğu bunun yanı sıra yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunduğu iddia edilmişti. Usta oyuncunun lük marka saatlerini, çakmak koleksiyonunu, özel işlemeli yüzüklerini ve farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürünün yer aldığı koleksiyonunu da kime bıraktığı merak edilen detaylar arasında.Unutulmaz filmlere imza atmıştı18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. İnanır; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan", “Dila Hanım”, “Yılanların Öcü”, “Uyanık Kardeşler”, “72. Koğuş” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı. İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Usta ismin son film projesi 2019'da çekilen “Kapı” filmi oldu.Uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.

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kadir i̇nanır, vasiyet, vasiyetname, miras