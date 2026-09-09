https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/deniz-suyunu-yutan-8-yasindaki-kiz-cocugu-tehlikeli-bakteriye-yakalandi-1108634880.html

Deniz suyunu yutan 8 yaşındaki kız çocuğu tehlikeli bakteriye yakalandı

Deniz suyunu yutan 8 yaşındaki kız çocuğu tehlikeli bakteriye yakalandı

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Dorset bölgesinde denize giren 8 yaşındaki Keeva Hollow, bir dalganın çarpması sonucu yuttuğu deniz suyunun ardından ciddi şekilde hastalandı. Campylobacter enfeksiyonu nedir?

2026-09-09T17:46+0300

2026-09-09T17:46+0300

2026-09-09T17:46+0300

yaşam

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Keeva, 3 Ağustos'ta ikiz kardeşi Cornelia ile birlikte Avon Beach'te denize girdi. Annesi Aisling Mccarthy'nin anlattığına göre, o sırada bir dalga Keeva'ya çarptı ve çocuk büyük miktarda deniz suyu yuttu.Keeva, ailesinin anlattıklarına göre ertesi sabah halsiz ve iştahsızdı. Ateşi yükselen çocuk, yolculuk sırasında neredeyse bütün gün uyudu. Durumunun hızla kötüleşmesi üzerine annesi sağlık hizmetlerine başvurdu. Çocuğun şiddetli ishal yaşadığını ve dışkısında kan gördüğünü belirten Mccarthy, bunun üzerine kızını acil servise götürdü.Keeva hastanede serum tedavisi görürken yapılan testlerin ardından Campylobacter enfeksiyonu tespit edildi. Annesi, bakterinin gıda zehirlenmesine de yol açabildiğini ancak kızının et tüketmediğini ve hastalığının deniz suyunu yutmasının hemen ardından başladığını söyledi. İkiz kardeşi Cornelia'nın ise herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirtti.Mccarthy, kızının enfeksiyonunun kesin nedeninin deniz suyu olduğuna inandığını ifade etti.Sağlığı hala tamamen düzelmediHastanede iki gün geçiren Keeva'nın sağlığı henüz tamamen düzelmedi. Annesi, daha önce oldukça hareketli olan kızının artık çabuk nefes nefese kaldığını ve 5 kilometrelik koşularda kendisine eşlik edebilirken şimdi 1 kilometreyi tamamlamakta bile zorlandığını söyledi.Mccarthy ayrıca kızının ciddi şekilde kilo verdiğini ve en büyük sorununun denize girme korkusu olduğunu belirtti.Campylobacter enfeksiyonu nedir?Campylobacter enfeksiyonu, sindirim sistemini etkileyen ve en sık akut ishale yol açan bakteriyel bir bağırsak enfeksiyonu.Belirtileri: İshal (bazen kanlı olabilir), mide krampları ve karın ağrısı, ateş, kusma ve bulantıNasıl bulaşır?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/8-yasindaki-cocuk-golde-yuzdukten-sonra-beyin-yiyen-amip-nedeniyle-oldu-1108192678.html

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