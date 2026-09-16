https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-son-bir-gunde-bin-700-kadar-asker-kaybetti-1108807735.html

Rusya savunma bakanlığı: Ukrayna son bir günde bin 700 kadar asker kaybetti

Rusya savunma bakanlığı: Ukrayna son bir günde bin 700 kadar asker kaybetti

Sputnik Türkiye

Rus birlikleri Ukrayna'nın enerji, ulaşım ve İHA tesislerini vurdu. Rus hava savunma sistemleri 258 düşman İHA’sını düşürdü. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T13:03+0300

2026-09-16T13:03+0300

2026-09-16T13:13+0300

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine dair günlük raporunu açıkladı.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.KayıplarBakanlık açıklamasına göre, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri toplamda 1.675'ten fazla asker ve 5 zırhlı savaş aracı kaybetti.Vurulan hedeflerRus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel-taktik havacılık, insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, yakıt ve askeri malzeme depolarını, İHA montaj ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 147 bölgede vurdu.Hava savunma sistemleri tarafından 258 sabit kanatlı İHA düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-buyukelcisi-sergey-versinin-dostluk-yalnizca-soz-degil-gercek-dayanisma-ve-eylemdir-1108800182.html

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