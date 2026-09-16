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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-son-bir-gunde-bin-700-kadar-asker-kaybetti-1108807735.html
Rusya savunma bakanlığı: Ukrayna son bir günde bin 700 kadar asker kaybetti
Rusya savunma bakanlığı: Ukrayna son bir günde bin 700 kadar asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Rus birlikleri Ukrayna'nın enerji, ulaşım ve İHA tesislerini vurdu. Rus hava savunma sistemleri 258 düşman İHA’sını düşürdü. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T13:03+0300
2026-09-16T13:13+0300
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine dair günlük raporunu açıkladı.Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.KayıplarBakanlık açıklamasına göre, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri toplamda 1.675'ten fazla asker ve 5 zırhlı savaş aracı kaybetti.Vurulan hedeflerRus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel-taktik havacılık, insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, yakıt ve askeri malzeme depolarını, İHA montaj ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 147 bölgede vurdu.Hava savunma sistemleri tarafından 258 sabit kanatlı İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-buyukelcisi-sergey-versinin-dostluk-yalnizca-soz-degil-gercek-dayanisma-ve-eylemdir-1108800182.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya savunma bakanlığı: Ukrayna son bir günde bin 700 kadar asker kaybetti

13:03 16.09.2026 (güncellendi: 13:13 16.09.2026)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor
Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rus birlikleri Ukrayna'nın enerji, ulaşım ve İHA tesislerini vurdu. Rus hava savunma sistemleri 258 düşman İHA’sını düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine dair günlük raporunu açıkladı.
Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.

Kayıplar

Bakanlık açıklamasına göre, özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri toplamda 1.675'ten fazla asker ve 5 zırhlı savaş aracı kaybetti.

Vurulan hedefler

Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel-taktik havacılık, insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, yakıt ve askeri malzeme depolarını, İHA montaj ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 147 bölgede vurdu.
Hava savunma sistemleri tarafından 258 sabit kanatlı İHA düşürüldü.
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