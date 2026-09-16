https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/temsilciler-meclisi-trumpin-gorevden-azil-suercini-oyladi-1108793831.html
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'görevden azil süercini' oyladı
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'görevden azil süercini' oyladı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’ın görevden azledilmesi için sunulan önerge reddedildi. Oylamada 232 milletvekili önergeye karşı çıkarken, 147... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesine ilişkin önergeyi reddetti. Önergeye 232 milletvekili karşı çıkarken, 147 milletvekili destek verdi, 47 milletvekili ise oylamaya katılmadı.Ağustos ayında ABD'li Kongre üyesi Al Green, azil sürecinin başlatılmasını talep eden bir tasarı sunmuştu. The Washington Times’ın haberine göre Teksaslı Demokrat, Trump’ı göçmenlik yasalarının uygulanmasından sorumlu kurumları kendisine hesap vermeyen bir paramiliter polis gücüne dönüştürmekle suçlamıştı.Trump, Demokratların kasım ayındaki ara seçimleri kazanarak Kongre’nin kontrolünü ele geçirmesi halinde azil süreciyle karşı karşıya kalacağını defalarca söylemişti.
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abd, abd temsilciler meclisi
abd, abd temsilciler meclisi
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'görevden azil süercini' oyladı
ABD Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’ın görevden azledilmesi için sunulan önerge reddedildi. Oylamada 232 milletvekili önergeye karşı çıkarken, 147 milletvekili destek verdi. 47 milletvekili ise oy kullanmadı.
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesine ilişkin önergeyi reddetti. Önergeye 232 milletvekili karşı çıkarken, 147 milletvekili destek verdi, 47 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Ağustos ayında ABD'li Kongre üyesi Al Green, azil sürecinin başlatılmasını talep eden bir tasarı sunmuştu. The Washington Times’ın haberine göre Teksaslı Demokrat, Trump’ı göçmenlik yasalarının uygulanmasından sorumlu kurumları kendisine hesap vermeyen bir paramiliter polis gücüne dönüştürmekle suçlamıştı.
Trump, Demokratların kasım ayındaki ara seçimleri kazanarak Kongre’nin kontrolünü ele geçirmesi halinde azil süreciyle karşı karşıya kalacağını defalarca söylemişti.