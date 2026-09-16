https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/sivasta-kaybolan-11-aylik-busra-bebek-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1108808884.html

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme

Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T13:34+0300

2026-09-16T13:34+0300

2026-09-16T13:34+0300

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Sivas Divriği'nde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında küçük bebeğin anne ve babasının da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında anne ve babası da varJandarmadaki işlemleri tamamlanan anne Elif Balıkçı (27), baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B. (19), geniş güvenlik önlemleri altında Divriği Adliyesine getirildi. Zanlılardan A.Ç, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.Ne olmuştu?Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/sivastaki-busra-bebek-olayinda-gozalti-sayisi-10a-yukseldi-1108775883.html

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