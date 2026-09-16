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Sudan'da altın madeni çöktü: En az 60 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da altın madeni çöktü: En az 60 kişi hayatını kaybetti
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Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, can kaybının artabileceğini... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T14:06+0300
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madenci
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Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki al-Zara altın madeninde birbirine bağlı maden kuyularının çökmesi onlarca madencinin yer altında kalmasına neden oldu. Reuters'a konuşan üç yerel kaynak, pazar günü meydana gelen olayda en az 60 kişinin öldüğünü bildirdi.Bölgedeki gelişmeleri takip eden Kordofan Gözlemevi kuruluşu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fouja bölgesindeki madende 70'ten fazla madencinin ölü veya kayıp olduğunu belirtti.Görgü tanıklarına dayandırılan açıklamaya göre bir madenci salı günü yer altından çıkmayı başardı ve diğer bazı madencilerin hala hayatta olduğunu söyledi.Yer altında hayatta kalanlar olabilirKordofan Gözlemevi, bölgeye uzman kurtarma ekiplerinin müdahale etmediğini bildirdi. Kırılgan ve kumlu zeminin de bölge sakinlerinin temel araçlarla madencileri kurtarma ve cenazeleri çıkarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.Yerel kaynaklar, yüksek can kaybını maden sahasındaki güvenlik önlemleri ve kurtarma ekipmanı eksikliğine bağladı.Sudan, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri olmasına rağmen ülkedeki altının büyük bölümü tehlikeli koşullarda çalışan küçük ölçekli madenciler tarafından çıkarılıyor ve daha sonra ülke dışına kaçırılıyor.
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sudan, maden, altın madeni, madenci, mahsur kalma, can kaybı, altın
sudan, maden, altın madeni, madenci, mahsur kalma, can kaybı, altın

Sudan'da altın madeni çöktü: En az 60 kişi hayatını kaybetti

14:06 16.09.2026
© AP Photo / Fernando LlanoArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AP Photo / Fernando Llano
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Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, can kaybının artabileceğini belirtirken bölgede kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bildirildi.
Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki al-Zara altın madeninde birbirine bağlı maden kuyularının çökmesi onlarca madencinin yer altında kalmasına neden oldu. Reuters'a konuşan üç yerel kaynak, pazar günü meydana gelen olayda en az 60 kişinin öldüğünü bildirdi.
Bölgedeki gelişmeleri takip eden Kordofan Gözlemevi kuruluşu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fouja bölgesindeki madende 70'ten fazla madencinin ölü veya kayıp olduğunu belirtti.
Görgü tanıklarına dayandırılan açıklamaya göre bir madenci salı günü yer altından çıkmayı başardı ve diğer bazı madencilerin hala hayatta olduğunu söyledi.

Yer altında hayatta kalanlar olabilir

Kordofan Gözlemevi, bölgeye uzman kurtarma ekiplerinin müdahale etmediğini bildirdi. Kırılgan ve kumlu zeminin de bölge sakinlerinin temel araçlarla madencileri kurtarma ve cenazeleri çıkarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.
Yerel kaynaklar, yüksek can kaybını maden sahasındaki güvenlik önlemleri ve kurtarma ekipmanı eksikliğine bağladı.
Sudan, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden biri olmasına rağmen ülkedeki altının büyük bölümü tehlikeli koşullarda çalışan küçük ölçekli madenciler tarafından çıkarılıyor ve daha sonra ülke dışına kaçırılıyor.
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