https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abd-temsilciler-meclisinden-iran-karari-saldirilarin-durdurulmasi-tasarisi-kabul-edildi-1108805650.html
ABD Temsilciler Meclisi'nden İran kararı: Saldırıların durdurulması tasarısı kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisi'nden İran kararı: Saldırıların durdurulması tasarısı kabul edildi
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini hedefleyen ve Başkan Donald Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi talimatı veren... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Temsilciler Meclisinde, Demokrat Partili üye Seth Moulton'ın sunduğu savaş yetkilerine yönelik yasa tasarısı oylandı.İran'a yönelik saldırılara son verilmesi hedefiyle Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi direktifi veren tasarı, 220 'evet' oyuna karşılık 204 'hayır' oyuyla kabul edildi.Tasarıya 'evet' oyu verenlerin 7'si Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri oldu.ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, yaptığı yazılı açıklamada 200 gündür süren gerilimde Trump yönetiminin belirttiği hedefleri elde edemediğini belirtti.Meeks, yakıt fiyatı, enflasyon ve hükümet harcamalarındaki artışı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:Tasarı Senato'dan geçse dahi Trump'ın veto yetkisi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/hurmuz-bogazindaki-catismanin-abye-maliyeti-90-milyar-euro-oldu-1108802828.html
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abd, donald trump, seth moulton, i̇ran, temsilciler meclisi, savaş
abd, donald trump, seth moulton, i̇ran, temsilciler meclisi, savaş
ABD Temsilciler Meclisi'nden İran kararı: Saldırıların durdurulması tasarısı kabul edildi
12:13 16.09.2026 (güncellendi: 13:06 16.09.2026)
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesini hedefleyen ve Başkan Donald Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi talimatı veren 'savaş yetkileri tasarısını' 204'e karşı 220 oyla kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisinde, Demokrat Partili üye Seth Moulton'ın sunduğu savaş yetkilerine yönelik yasa tasarısı oylandı.
İran'a yönelik saldırılara son verilmesi hedefiyle Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi direktifi veren tasarı, 220 'evet' oyuna karşılık 204 'hayır' oyuyla kabul edildi.
Tasarıya 'evet' oyu verenlerin 7'si Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri oldu.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, yaptığı yazılı açıklamada 200 gündür süren gerilimde Trump yönetiminin belirttiği hedefleri elde edemediğini belirtti.
Meeks, yakıt fiyatı, enflasyon ve hükümet harcamalarındaki artışı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
Bu, savaşı sonlandırmak için Kongre'nin onayladığı üçüncü Savaş Yetkileri Tasarısı oldu. ABD Başkanı, bu başarısız savaşa son vermeli ve Hürmüz Boğazı'nı açacak ve gerilimi azaltacak diplomatik bir çözüm üzerine çok taraflı çalışmak üzere gayrimenkul geliştiricileri değil gerçek diplomatları atamalı.
Tasarı Senato'dan geçse dahi Trump'ın veto yetkisi bulunuyor.