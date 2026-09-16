https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/spor-salonunda-kadin-egitmeni-darp-eden-erkek-egitmen-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1108815665.html

Spor salonunda kadın eğitmeni darp eden erkek eğitmen adli kontrolle serbest bırakıldı

Spor salonunda kadın eğitmeni darp eden erkek eğitmen adli kontrolle serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Eyüpsultan'da spor salonunda tartıştığı kadın eğitmeni darp eden erkek spor eğitmeni gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T19:55+0300

2026-09-16T19:55+0300

2026-09-16T19:55+0300

türki̇ye

emniyet müdürlüğü

eyüpsultan

darp

spor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Eylül'de Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunda yaşanan darp olayına ilişkin çalşma başlattı. Yapılan incelemede, spor salonunda pilates eğitmeni olarak çalışan S.Y.'nin (33), işletmenin kiracısı olan G.Ş.'den (50) alt kiralama yoluyla salon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.Olay günü taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine S.Y.'nin darp edildiği tespit edildi. Tartışmanın kira zammı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı anlaşıldı.Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu G.Ş. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/izmirde-cinsel-saldiri-iddiasi-5-supheli-tutuklandi-1108814335.html

türki̇ye

eyüpsultan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emniyet müdürlüğü, eyüpsultan, darp, spor