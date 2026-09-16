https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/spor-salonunda-kadin-egitmeni-darp-eden-erkek-egitmen-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1108815665.html
Spor salonunda kadın eğitmeni darp eden erkek eğitmen adli kontrolle serbest bırakıldı
Spor salonunda kadın eğitmeni darp eden erkek eğitmen adli kontrolle serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonunda tartıştığı kadın eğitmeni darp eden erkek spor eğitmeni gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T19:55+0300
2026-09-16T19:55+0300
2026-09-16T19:55+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
eyüpsultan
darp
spor
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Eylül'de Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunda yaşanan darp olayına ilişkin çalşma başlattı. Yapılan incelemede, spor salonunda pilates eğitmeni olarak çalışan S.Y.'nin (33), işletmenin kiracısı olan G.Ş.'den (50) alt kiralama yoluyla salon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.Olay günü taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine S.Y.'nin darp edildiği tespit edildi. Tartışmanın kira zammı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı anlaşıldı.Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu G.Ş. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/izmirde-cinsel-saldiri-iddiasi-5-supheli-tutuklandi-1108814335.html
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emniyet müdürlüğü, eyüpsultan, darp, spor
emniyet müdürlüğü, eyüpsultan, darp, spor
Spor salonunda kadın eğitmeni darp eden erkek eğitmen adli kontrolle serbest bırakıldı
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonunda tartıştığı kadın eğitmeni darp eden erkek spor eğitmeni gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaşananların sebebinin kira anlaşmazlığı olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Eylül'de Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunda yaşanan darp olayına ilişkin çalşma başlattı.
Yapılan incelemede, spor salonunda pilates eğitmeni olarak çalışan S.Y.'nin (33), işletmenin kiracısı olan G.Ş.'den (50) alt kiralama yoluyla salon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Olay günü taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine S.Y.'nin darp edildiği tespit edildi. Tartışmanın kira zammı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı anlaşıldı.
Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu G.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.