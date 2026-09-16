https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/son-dakika-haberleri-husiler-suudi-arabistanin-f-15-jetini-dusurduk-1108797821.html

Husiler: Suudi Arabistan’ın F-15 jetini düşürdük

Husiler: Suudi Arabistan’ın F-15 jetini düşürdük

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını ülkenin Marib vilayeti üzerinde düşürdüklerini söyledi. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T09:04+0300

2026-09-16T09:04+0300

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağının Yemen'in Marib vilayeti üzerinde düşürüldüğünü söyledi. Seri, uçağın yerel üretim bir karadan havaya füze kullanılarak vurulduğunu belirtti.Suudi Arabistan makamlarından ise söz konusu uçağın düşürüldüğüne ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi.Suudi Arabistan: Mekke'ye yönelen İHA imha edildiSuudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise ülkenin hava savunma sistemlerinin Mekke'ye doğru ilerleyen bir İHA'yı engelleyerek imha ettiğini açıkladı.Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, İHA'nın Mekke'nin yasaklı hava sahasına girmeden önce 15 Eylül akşamı Suudi hava savunma güçleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Suudi makamları, İHA'nın Husiler tarafından gönderildiğini savundu.Koalisyon açıklamasında olayın, Husilerin Mekke'yi hedef aldığı öne sürülen ikinci girişim olduğu belirtildi. İlk olayın 27 Temmuz 2017'de balistik füzeyle gerçekleştirildiği iddia edildi.Husiler: Mide bulandırıcı bir yalanHusilerin siyasi büro üyelerinden Hizam el-Esad ise Suudi Arabistan'ın Mekke'ye yönelik saldırı girişimi iddiasını reddetti.El-Esad, X hesabından yaptığı açıklamada, "Mekke'yi hedef aldığımız yönündeki iddialar, daha önce de kullanılmış ve artık kimseyi kandırmayan mide bulandırıcı bir yalandır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/husiler-kimdir-suudi-arabistan-ne-durumda-yemendeki-hareketten-kizildenizin-kritik-noktalarina--1108783535.html

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