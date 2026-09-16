https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/singapurdan-doomscrolling-onlemi-gunde-15-dakika-kitap-okuyana-para-verilecek-1108796067.html

Singapur'dan 'doomscrolling' önlemi: Günde 15 dakika kitap okuyana para verilecek

Singapur'dan 'doomscrolling' önlemi: Günde 15 dakika kitap okuyana para verilecek

Sputnik Türkiye

Singapur, sosyal medyada amaçsızca içerik tüketme alışkanlığına karşı vatandaşlarını kitap okumaya teşvik etmek için yeni bir uygulama başlattı. Program... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T08:01+0300

2026-09-16T08:01+0300

2026-09-16T08:01+0300

yaşam

singapur

pisa

kitap okuma

doomscrolling

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052157411_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_48032b0c1430235708977a358e2909d9.jpg

Singapur, vatandaşlarını sosyal medyada uzun süre içerik tüketmek yerine kitap okumaya yönlendirmek amacıyla dikkat çekici bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu ay başlatılan program kapsamında, günde en az 15 dakika kitap okuyanlara sanal puan veriliyor ve biriken puanlar küçük miktarlarda nakit ödemeye çevrilebiliyor.Uygulamanın temelinde, kitap okuma alışkanlığını küçük ve düzenli adımlarla teşvik etmek amacıyla oyunlaştırma yöntemi bulunuyor. Katılımcıların, hükümete ait internet sitesinde okuma sürelerini kaydetmeleri gerekiyor.15 dakikalık okuma karşılığında sanal puanProgram kapsamında her gün yalnızca bir okuma oturumuna izin veriliyor. En az 15 dakika kitap okuyan kullanıcılar 20 sanal coin kazanıyor. Toplam 1000 coine ulaşanlara ise 1 Singapur doları ödeme yapılıyor.Böylece kullanıcıların 50 günlük okuma oturumunu tamamlaması karşılığında 1 Singapur doları kazanması mümkün oluyor.Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, sürdürülebilir okuma alışkanlıklarının küçük ve ulaşılabilir hedeflerle oluşturulabileceğini belirtti.Tam, insanların günümüzde aynı anda çok sayıda haber başlığına, videoya ve farklı içeriklere ulaşabildiğine dikkat çekerek, programın başlangıç noktasının her gün yalnızca 15 dakika kitap okumak olduğunu söyledi.Hedef, dikkat süresini ve eleştirel düşünmeyi desteklemekSingapur yönetimi, uygulamayla vatandaşların konsantrasyon, eleştirel düşünme ve hayal gücü gibi becerilerinin desteklenmesini hedefliyor.Program, özellikle sosyal medyada artan ve kullanıcıların sürekli yeni içerik tüketmesine neden olan "doomscrolling" alışkanlığının etkilerine karşı geliştirildi.Singapur hükümeti ayrıca gençler açısından sosyal medyanın olası zararlarını azaltmak amacıyla günlük kullanım süresine sınır getirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Yakın zamanda yayımlanan bir araştırmada ise bağımlılık ve "doomscrolling"in gençlerin karşılaştığı en yaygın sosyal medya kaynaklı zararlardan bazıları olduğu belirtildi.Singapur daha önce de maddi teşvikler kullandıSingapur hükümetinin vatandaşların davranışlarını teşvik etmek amacıyla maddi ödüllerden yararlanması yeni bir uygulama değil.Daha önce fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik programlarda yürüyüş yapanlara market alışverişinde kullanılabilecek kuponlar verilirken, günlük adım hedeflerine ulaşan katılımcılara da çeşitli ödüller sunuldu.Öte yandan Singapur'un okuma alışkanlığını artırmaya yönelik yeni programı, ülkedeki öğrencilerin uluslararası sınavlardaki başarısıyla da dikkat çekiyor. 2025 PISA sonuçlarında Singapur, 15 yaş grubundaki öğrencilerin okuma becerileri alanında dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cocuklarda-dijital-bagimlilik-alarmi-algoritmalar-ekran-basinda-tutuyor-yapay-zeka-riski-1107917930.html

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

singapur, pisa, kitap okuma, doomscrolling