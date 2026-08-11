https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cocuklarda-dijital-bagimlilik-alarmi-algoritmalar-ekran-basinda-tutuyor-yapay-zeka-riski-1107917930.html

Çocuklarda dijital bağımlılık alarmı: 'Algoritmalar ekran başında tutuyor, yapay zeka riski büyütebilir'

Çocuklarda dijital bağımlılık alarmı: 'Algoritmalar ekran başında tutuyor, yapay zeka riski büyütebilir'

Sputnik Türkiye

Çocuklarda dijital bağımlılık, ekran süresinin uzamasından öte günlük yaşamın kontrolünü kaybetme riski taşıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, öfke, uyku... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T14:36+0300

2026-08-11T14:36+0300

2026-08-11T14:36+0300

görüş

dijital

ekran bağımlılığı

çocuk

sosyal medya

sosyal medya bağımlılığı

telefon

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Çocukların günlük yaşamında giderek daha fazla yer kaplayan telefon, tablet, bilgisayar, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya, beraberinde dijital bağımlılık tartışmasını da getiriyor. Ekran süresinin kontrol edilememesi, ders başarısında düşüş, uyku düzeninin bozulması ve sosyal ilişkilerden uzaklaşma, çocuklarda dijital bağımlılığın önemli belirtileri arasında gösteriliyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocukların dijital dünyadaki risklerini değerlendirdi. Kırık, yalnızca ekran karşısında geçirilen sürenin değil, çocukların maruz kaldığı içeriklerin ve onları ekranda tutan algoritmaların da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.‘Çocuk, ekran başında olmadığı zaman huzursuzsa bu aileler için önemli bir uyarı işareti’Dijital bağımlılığı, kişinin telefon, tablet, bilgisayar, oyun veya sosyal medya kullanımını kontrol edememesi ve bunun günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başlaması olarak tanımlayan Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, çocuklarda ilk belirtilerin aileler tarafından kolaylıkla gözlemlenebileceğini belirtti:‘Ekran süresi kadar içerik de önemli’Çocuklarda ekran kullanımı söz konusu olduğunda yalnızca "kaç saat ekran karşısında kaldı?" sorusuna odaklanmanın yeterli olmadığını belirten Kırık, içeriklerin niteliğinin de kritik olduğunu vurguladı:‘Şiddet içerikli oyunlara maruz kalan çocuklarda agresif davranışlar kısa vadede artıyor’Dijital bağımlılık ile öfke ve saldırganlık arasındaki ilişkiye de değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bilimsel araştırmaların özellikle kontrolsüz dijital kullanımın öfke kontrolü, dürtüsellik ve saldırgan davranışlarla ilişkili olabileceğine işaret ettiğini belirtti:‘Çocuk çoğu zaman kendi isteğiyle değil, algoritmaların yönlendirmesiyle ekranda daha uzun süre kalıyor’Kırık'a göre dijital platformların çocukları daha uzun süre ekran başında tutmasında yapay zeka destekli öneri algoritmaları önemli rol oynuyor:Aileler hangi belirtilerde harekete geçmeli?Kırık, ev içerisinde uygulanabilecek bazı temel kuralların çocukların sağlıklı dijital kullanım alışkanlığı geliştirmesine yardımcı olabileceğini belirtti:‘Dijital bağımlılıkla mücadele sadece ailenin görevi değil’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital bağımlılıkla mücadele, yalnızca ebeveynlerin sorumluluğunda yürütülebilecek bir süreç olarak görülmüyor:Dijital okuryazarlık hangi yaşta başlamalı?Kırık'a göre dijital okuryazarlık eğitimi, çocukların teknolojiyle tanışmasından sonra değil, teknolojiyle birlikte başlamalı:‘Yapay zeka ve sanal gerçeklik dijital bağımlılık riskini artırabilir’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, önümüzdeki dönemde yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojilerinin dijital bağımlılık riskini daha da artırabileceği uyarısında bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/kisa-video-bagimliligi-zaman-algisini-kaybettiriyor-1105762556.html

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dijital, ekran bağımlılığı, çocuk, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, telefon