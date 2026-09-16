https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-diplomat-jdanova-almanya-rusya-ile-olasi-genis-capli-catismaya-hazirlaniyor-1108815527.html

Rus diplomat Jdanova: Almanya, Rusya ile olası geniş çaplı çatışmaya hazırlanıyor

Rus diplomat Jdanova: Almanya, Rusya ile olası geniş çaplı çatışmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Viyana’daki Askeri Güvenlik ve Silahların Kontrolü Müzakereleri Heyeti Başkanı Yuliya Jdanova, Alman hükümetinin orduyu, kamu kurumlarını ve... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T19:24+0300

2026-09-16T19:24+0300

2026-09-16T19:24+0300

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu’nun genel kurulunda konuşan Jdanova, Berlin’in politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Alman hükümetinin mevcut politikasının açıkça Bundeswehr'i (Alman Silahlı Kuvvetleri), devlet kurumlarını, ekonomiyi ve sivil altyapıyı Rusya ile olası geniş çaplı bir çatışmaya hazırlamayı amaçladığını ifade eden Jdanova, Leipzig’deki insansız hava aracı olayına da değindi.Söz konusu İHA olayını “provokasyon” olarak nitelendiren Rus diplomat, bu durumun başta Almanya olmak üzere yalnızca Avrupa’nın askeri-sanayi kompleksine yarar sağladığını vurguladı.Jdanova ayrıca, NATO ülkelerine çağrıda bulunarak “kontrolsüz militarizasyonun” taşıdığı risklerin değerlendirilmesi ve gelişmelerin en olumsuz senaryoya dönüşmesinin engellenmesi gerektiğini kaydetti.

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rusya, avrupa, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), almanya, berlin, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), nato