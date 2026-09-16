https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/lavrov-avrupa-rusyaya-saldirirsa-savas-cok-kisa-surer-1108810941.html
Lavrov: Avrupa Rusya'ya saldırırsa savaş çok kısa sürer
Lavrov: Avrupa Rusya'ya saldırırsa savaş çok kısa sürer
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin'in daha önce yaptığı uyarıyı hatırlatarak, Avrupa'nın Rusya'ya saldırması halinde savaşın farklı olacağını ve... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T15:06+0300
2026-09-16T15:06+0300
2026-09-16T15:35+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
vladimir putin
avrupa
savaş
batı
rusya federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101829255_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_47b23745979d81cdd3466a020455e1f4.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg'daki Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen açık diyalog etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı uyarıyı hatırlattı, Avrupa'nın Rusya'ya saldırması halinde savaşın farklı olacağını ve çok kısa süreceğini söyledi.Lavrov, "Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığımızı defalarca dile getirdik. Devlet Başkanı da kısa süre önce bu konuya yeniden ayrıntılı olarak değindi. Böyle bir girişimde bulunmakta hiçbir çıkarımız olmadığını vurguladı. Ancak her gün Rusya'ya karşı savaşa hazırlandığını söyleyen Avrupa, Rusya Federasyonu'na saldırırsa bu, artık bambaşka bir savaş olacak ve çok kısa sürecek. Umarım bu uyarı Avrupa başkentlerinde ve şu anda kendilerini birleşik Avrupa'nın temsilcisi olarak göstermeye çalışan yapılarda duyulmuştur" diye konuştu.‘Rusya’ya yenilgi yaşatma fikri, Batı'nın arzularının özünü oluşturmaya devam ediyor’Rusya’yı yenilgiye uğratma fikrinin Batı'nın arzularının özünü oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken Lavrov, “Batı'nın peşinde olduğu hedef özünde yeni bir şey değil. Bu hedef, Rusya'ya bir kez daha stratejik yenilgi yaşatmaktır" diye konuştu.Lavrov, Rusya açısından Ukrayna'daki çözümün özel askeri harekatın başlangıcında belirlenen hedeflerin yerine getirilmesini ve çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini vurguladı:Lavrov, Rusya'nın Ukrayna konusunda hem ikili hem de üçlü müzakerelere hazır olduğunu ve bunları hiçbir zaman reddetmediğini dile getirdi.‘Rusya’nın güvenliğini ilgilendiren alanlarda Avrupa ile herhangi bir anlaşma yapılmayacak’Lavrov, Rusya'nın kendi güvenliğinin sağlanması konusunda Avrupalılarla herhangi bir sözleşme veya anlaşma yapma niyetinde olmadığının altını çizdi.“Avrupa ile 90’lardaki kucaklaşmaya herhangi bir dönüş olmayacak” diye konuşan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomat, dünyanın yalnızca ABD ve Çin arasındaki anlaşmalar temelinde yönetilmesi fikrinden şüphe ettiğini belirterek, Çin'in küresel meselelere tamamen farklı bir yaklaşımı olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/lavrov-rusya-cikar-dengesi-olmadan-hicbir-anlasmaya-varmaz-1108555037.html
rusya
batı
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101829255_0:0:632:473_1920x0_80_0_0_986c0ad227544422aa7026f639d966de.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vladimir putin, avrupa, savaş, batı, rusya federasyonu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vladimir putin, avrupa, savaş, batı, rusya federasyonu
Lavrov: Avrupa Rusya'ya saldırırsa savaş çok kısa sürer
15:06 16.09.2026 (güncellendi: 15:35 16.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin'in daha önce yaptığı uyarıyı hatırlatarak, Avrupa'nın Rusya'ya saldırması halinde savaşın farklı olacağını ve çok kısa süreceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg'daki Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen açık diyalog etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı uyarıyı hatırlattı, Avrupa'nın Rusya'ya saldırması halinde savaşın farklı olacağını ve çok kısa süreceğini söyledi.
Lavrov, "Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığımızı defalarca dile getirdik. Devlet Başkanı da kısa süre önce bu konuya yeniden ayrıntılı olarak değindi. Böyle bir girişimde bulunmakta hiçbir çıkarımız olmadığını vurguladı. Ancak her gün Rusya'ya karşı savaşa hazırlandığını söyleyen Avrupa, Rusya Federasyonu'na saldırırsa bu, artık bambaşka bir savaş olacak ve çok kısa sürecek. Umarım bu uyarı Avrupa başkentlerinde ve şu anda kendilerini birleşik Avrupa'nın temsilcisi olarak göstermeye çalışan yapılarda duyulmuştur" diye konuştu.
‘Rusya’ya yenilgi yaşatma fikri, Batı'nın arzularının özünü oluşturmaya devam ediyor’
Rusya’yı yenilgiye uğratma fikrinin Batı'nın arzularının özünü oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken Lavrov, “Batı'nın peşinde olduğu hedef özünde yeni bir şey değil. Bu hedef, Rusya'ya bir kez daha stratejik yenilgi yaşatmaktır" diye konuştu.
Lavrov, Rusya açısından Ukrayna'daki çözümün özel askeri harekatın başlangıcında belirlenen hedeflerin yerine getirilmesini ve çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini vurguladı:
Bizim açımızdan, Ukrayna'daki durumun bütünüyle çözüme kavuşturulması, özel askeri harekatın başında belirlenen hedeflerin, yani krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan hedeflerin yerine getirilmesini gerektirmektedir.
Lavrov, Rusya'nın Ukrayna konusunda hem ikili hem de üçlü müzakerelere hazır olduğunu ve bunları hiçbir zaman reddetmediğini dile getirdi.
‘Rusya’nın güvenliğini ilgilendiren alanlarda Avrupa ile herhangi bir anlaşma yapılmayacak’
Lavrov, Rusya'nın kendi güvenliğinin sağlanması konusunda Avrupalılarla herhangi bir sözleşme veya anlaşma yapma niyetinde olmadığının altını çizdi.
“Avrupa ile 90’lardaki kucaklaşmaya herhangi bir dönüş olmayacak” diye konuşan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupa ile ilişkileri koparan biz değildik, bunu yapan Avrupa oldu. Şu anda hem pazar hem de ortak bakımından tedarikliyiz ve Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşa rağmen, mevcut koşullar altında her şey mümkün olan en iyi ve olumlu şekilde ilerliyor.
Rus diplomat, dünyanın yalnızca ABD ve Çin arasındaki anlaşmalar temelinde yönetilmesi fikrinden şüphe ettiğini belirterek, Çin'in küresel meselelere tamamen farklı bir yaklaşımı olduğuna dikkat çekti.
Dünyayı iki kutuplu bir düzen temelinde yönetmek üzere Çin-ABD ikili ortaklığı kurulması gerektiği söyleniyor. Bunun güvenilir bir model olduğuna inanmıyorum. Her şeyden önce, Çin Halk Cumhuriyeti, uluslararası ilişkiler ve bu ilişkiler içindeki kendi rolü konusunda tamamen farklı bir felsefeyi savunuyor.