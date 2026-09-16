https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/lavrov-avrupa-rusyaya-saldirirsa-savas-cok-kisa-surer-1108810941.html

Lavrov: Avrupa Rusya'ya saldırırsa savaş çok kısa sürer

Lavrov: Avrupa Rusya'ya saldırırsa savaş çok kısa sürer

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus lider Putin'in daha önce yaptığı uyarıyı hatırlatarak, Avrupa'nın Rusya'ya saldırması halinde savaşın farklı olacağını ve... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T15:06+0300

2026-09-16T15:06+0300

2026-09-16T15:35+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg'daki Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen açık diyalog etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı uyarıyı hatırlattı, Avrupa'nın Rusya'ya saldırması halinde savaşın farklı olacağını ve çok kısa süreceğini söyledi.Lavrov, "Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığımızı defalarca dile getirdik. Devlet Başkanı da kısa süre önce bu konuya yeniden ayrıntılı olarak değindi. Böyle bir girişimde bulunmakta hiçbir çıkarımız olmadığını vurguladı. Ancak her gün Rusya'ya karşı savaşa hazırlandığını söyleyen Avrupa, Rusya Federasyonu'na saldırırsa bu, artık bambaşka bir savaş olacak ve çok kısa sürecek. Umarım bu uyarı Avrupa başkentlerinde ve şu anda kendilerini birleşik Avrupa'nın temsilcisi olarak göstermeye çalışan yapılarda duyulmuştur" diye konuştu.‘Rusya’ya yenilgi yaşatma fikri, Batı'nın arzularının özünü oluşturmaya devam ediyor’Rusya’yı yenilgiye uğratma fikrinin Batı'nın arzularının özünü oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken Lavrov, “Batı'nın peşinde olduğu hedef özünde yeni bir şey değil. Bu hedef, Rusya'ya bir kez daha stratejik yenilgi yaşatmaktır" diye konuştu.Lavrov, Rusya açısından Ukrayna'daki çözümün özel askeri harekatın başlangıcında belirlenen hedeflerin yerine getirilmesini ve çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini vurguladı:Lavrov, Rusya'nın Ukrayna konusunda hem ikili hem de üçlü müzakerelere hazır olduğunu ve bunları hiçbir zaman reddetmediğini dile getirdi.‘Rusya’nın güvenliğini ilgilendiren alanlarda Avrupa ile herhangi bir anlaşma yapılmayacak’Lavrov, Rusya'nın kendi güvenliğinin sağlanması konusunda Avrupalılarla herhangi bir sözleşme veya anlaşma yapma niyetinde olmadığının altını çizdi.“Avrupa ile 90’lardaki kucaklaşmaya herhangi bir dönüş olmayacak” diye konuşan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomat, dünyanın yalnızca ABD ve Çin arasındaki anlaşmalar temelinde yönetilmesi fikrinden şüphe ettiğini belirterek, Çin'in küresel meselelere tamamen farklı bir yaklaşımı olduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/lavrov-rusya-cikar-dengesi-olmadan-hicbir-anlasmaya-varmaz-1108555037.html

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