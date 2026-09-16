https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/rus-buyukelci-versinin-akkuyu-ngsnin-ilk-unitesinin-yil-sonuna-kadar-devreye-alinmasi-planlaniyor-1108796257.html
Rus Büyükelçi Verşinin: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor
Rus Büyükelçi Verşinin: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk güç ünitesinin açılış tarihi için kesin bir takvim vermenin henüz erken... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T08:15+0300
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinin açılış törenine ilişkin Sputnik’in sorusunu yanıtladı.Kesin bir tarihten söz etmek için henüz erken olduğunu belirten Verşinin, Rusya ve Türkiye’nin ilk üniteyi yıl sonuna kadar devreye alma konusunda anlaştığını söyledi:Akkuyu NGS’nin faaliyete geçmesinin sembolik açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Verşinin, projenin Türkiye’nin yeni teknolojilere geçişinde önemli bir atılım niteliği taşıdığını ifade etti.Verşinin ayrıca bu atılımın Türk şirketleri ve uzmanlarının çalışmalarıyla da sağlandığını belirterek Türk uzmanların nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında yetkinlik kazandığını kaydetti.Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 7 milyona yaklaşıyorRusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Rus vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik ilgisinin azalmadığını belirterek turist sayısının yıllık yaklaşık 7 milyon seviyesinde olduğunu söyledi. Verşinin, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm hareketliliğinin geleceğine iyimser baktığını ifade etti.Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye gelecek Rus turist sayısına ilişkin Sputnik’in sorusunu yanıtladı.Kesin rakamların yıl sonunda ortaya çıkacağını belirten Verşinin, “Rus turistlerin Türkiye’ye akışı ve vatandaşlarımızın tatillerini burada geçirmeye yönelik ilgisi azalmıyor. Yıllık yaklaşık 7 milyon turist seviyesindeyiz” dedi.Rus turistlerin Türkiye’de sunulan tatil imkanlarına değer verdiğini söyleyen Verşinin, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı. Verşinin, bu nedenle iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin gelişimine iyimser baktığını kaydetti.Rusya’nın da önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Verşinin, ülkesinin Türk turistleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Rusya’yı ziyaret eden Türk turist sayısının yaklaşık 100 bin düzeyinde olduğunu belirten Verşinin, turizm imkanlarının Moskova ve St. Petersburg ile sınırlı olmadığını; Sibirya ve Ural bölgelerinin de önemli destinasyonlar sunduğunu ifade etti.Verşinin ayrıca Moskova ve Yekaterinburg’da düzenlenecek uluslararası gençlik festivalinin, özellikle yabancı gençlerin Rusya’ya ve ülkenin farklı bölgelerine ilgisini artıracağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-rusya-ukrayna-muzakereleri-icin-istanbulu-oneren-turkiyeye-minnettar-1108791934.html
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türkiye, rusya, sergey verşinin, akkuyu ngs, turizm
türkiye, rusya, sergey verşinin, akkuyu ngs, turizm
Rus Büyükelçi Verşinin: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk güç ünitesinin açılış tarihi için kesin bir takvim vermenin henüz erken olduğunu, ancak ünitenin yıl sonuna kadar devreye alınması konusunda iki tarafın mutabakatı ve taahhüdü bulunduğunu belirtti.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesinin açılış törenine ilişkin Sputnik’in sorusunu yanıtladı.
Kesin bir tarihten söz etmek için henüz erken olduğunu belirten Verşinin, Rusya ve Türkiye’nin ilk üniteyi yıl sonuna kadar devreye alma konusunda anlaştığını söyledi:
“Yıl sonuna fazla zaman kalmadı. Bu gelişmeye tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. İnşaatı Türk şirketleriyle birlikte yürüten Rosatom’un ve Türk tarafının konuya ne kadar ciddi yaklaştığını biliyorum.”
Akkuyu NGS’nin faaliyete geçmesinin sembolik açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Verşinin, projenin Türkiye’nin yeni teknolojilere geçişinde önemli bir atılım niteliği taşıdığını ifade etti.
Verşinin ayrıca bu atılımın Türk şirketleri ve uzmanlarının çalışmalarıyla da sağlandığını belirterek Türk uzmanların nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında yetkinlik kazandığını kaydetti.
Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 7 milyona yaklaşıyor
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Rus vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik ilgisinin azalmadığını belirterek turist sayısının yıllık yaklaşık 7 milyon seviyesinde olduğunu söyledi. Verşinin, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm hareketliliğinin geleceğine iyimser baktığını ifade etti.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye gelecek Rus turist sayısına ilişkin Sputnik’in sorusunu yanıtladı.
Kesin rakamların yıl sonunda ortaya çıkacağını belirten Verşinin, “Rus turistlerin Türkiye’ye akışı ve vatandaşlarımızın tatillerini burada geçirmeye yönelik ilgisi azalmıyor. Yıllık yaklaşık 7 milyon turist seviyesindeyiz” dedi.
Rus turistlerin Türkiye’de sunulan tatil imkanlarına değer verdiğini söyleyen Verşinin, vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı. Verşinin, bu nedenle iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin gelişimine iyimser baktığını kaydetti.
Rusya’nın da önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Verşinin, ülkesinin Türk turistleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Rusya’yı ziyaret eden Türk turist sayısının yaklaşık 100 bin düzeyinde olduğunu belirten Verşinin, turizm imkanlarının Moskova ve St. Petersburg ile sınırlı olmadığını; Sibirya ve Ural bölgelerinin de önemli destinasyonlar sunduğunu ifade etti.
Verşinin ayrıca Moskova ve Yekaterinburg’da düzenlenecek uluslararası gençlik festivalinin, özellikle yabancı gençlerin Rusya’ya ve ülkenin farklı bölgelerine ilgisini artıracağını sözlerine ekledi.