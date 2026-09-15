https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-rusya-ukrayna-muzakereleri-icin-istanbulu-oneren-turkiyeye-minnettar-1108791934.html
Rus Büyükelçi Verşinin: Rusya, Ukrayna müzakereleri için İstanbul’u öneren Türkiye’ye minnettar
Rus Büyükelçi Verşinin: Rusya, Ukrayna müzakereleri için İstanbul’u öneren Türkiye’ye minnettar
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Moskova’nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik ve siyasi temaslara İstanbul’un yeniden ev sahipliği... 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T22:53+0300
2026-09-15T22:53+0300
2026-09-15T22:59+0300
türki̇ye
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ankara
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Sputnik’e verdiği röportajda Türkiye’nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İstanbul’da üçlü müzakereler düzenlenmesi yönündeki girişimini değerlendirdi.Türkiye’nin bu tür diplomatik ve siyasi temaslar için İstanbul’u yeniden müzakere platformu olarak sunmaya hazır olmasını her zaman takdirle karşıladıklarını belirten Verşinin, daha önce de kentte birkaç tur görüşme gerçekleştirildiğini hatırlattı.Türkiye’nin girişiminin Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olan temel yaklaşımıyla örtüştüğünü söyleyen Verşinin, olası bir anlaşmanın geçici önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-nazim-hikmet-sergisinin-moskovada-duzenlenmesi-icin-calisacagiz-1108789238.html
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Maksim Durnev
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sergey verşinin, rusya, türkiye, ukrayna, ankara, müzakere, ukrayna krizi
sergey verşinin, rusya, türkiye, ukrayna, ankara, müzakere, ukrayna krizi
Rus Büyükelçi Verşinin: Rusya, Ukrayna müzakereleri için İstanbul’u öneren Türkiye’ye minnettar
22:53 15.09.2026 (güncellendi: 22:59 15.09.2026)
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Moskova’nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik ve siyasi temaslara İstanbul’un yeniden ev sahipliği yapmasına hazır olduğunu açıklayan Türkiye’ye minnettar olduğunu belirtti.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Sputnik’e verdiği röportajda Türkiye’nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İstanbul’da üçlü müzakereler düzenlenmesi yönündeki girişimini değerlendirdi.
Türkiye’nin bu tür diplomatik ve siyasi temaslar için İstanbul’u yeniden müzakere platformu olarak sunmaya hazır olmasını her zaman takdirle karşıladıklarını belirten Verşinin, daha önce de kentte birkaç tur görüşme gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Türkiye’nin bu yöndeki hazırlığını her zaman minnetle karşıladık. Bilindiği üzere daha önce de benzer temaslar gerçekleştirildi ve birkaç tur müzakere yapıldı. Türk tarafına bu tutumu nedeniyle minnettarız.
Türkiye’nin girişiminin Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olan temel yaklaşımıyla örtüştüğünü söyleyen Verşinin, olası bir anlaşmanın geçici önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.
Çözüm geçici olmamalı ve yalnızca geçici kararlar alınmamalı. Yaşananların temel nedenleri üzerinde düşünülerek ve sahada ortaya çıkan yeni gerçekler dikkate alınarak kalıcı bir çözüme doğru ilerlenmeli.