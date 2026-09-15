https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-rusya-ukrayna-muzakereleri-icin-istanbulu-oneren-turkiyeye-minnettar-1108791934.html

Rus Büyükelçi Verşinin: Rusya, Ukrayna müzakereleri için İstanbul’u öneren Türkiye’ye minnettar

Rus Büyükelçi Verşinin: Rusya, Ukrayna müzakereleri için İstanbul’u öneren Türkiye’ye minnettar

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Moskova’nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik ve siyasi temaslara İstanbul’un yeniden ev sahipliği... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T22:53+0300

2026-09-15T22:53+0300

2026-09-15T22:59+0300

türki̇ye

sergey verşinin

rusya

türkiye

ukrayna

ankara

müzakere

ukrayna krizi

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Sputnik’e verdiği röportajda Türkiye’nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İstanbul’da üçlü müzakereler düzenlenmesi yönündeki girişimini değerlendirdi.Türkiye’nin bu tür diplomatik ve siyasi temaslar için İstanbul’u yeniden müzakere platformu olarak sunmaya hazır olmasını her zaman takdirle karşıladıklarını belirten Verşinin, daha önce de kentte birkaç tur görüşme gerçekleştirildiğini hatırlattı.Türkiye’nin girişiminin Rusya’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olan temel yaklaşımıyla örtüştüğünü söyleyen Verşinin, olası bir anlaşmanın geçici önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/rus-buyukelci-versinin-nazim-hikmet-sergisinin-moskovada-duzenlenmesi-icin-calisacagiz-1108789238.html

türki̇ye

rusya

ukrayna

ankara

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Maksim Durnev https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

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sergey verşinin, rusya, türkiye, ukrayna, ankara, müzakere, ukrayna krizi