https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/polonyali-ap-milletvekili-ukraynaya-mali-destek-kesilmeli-1108817490.html
Polonyalı AP milletvekili: Ukrayna’ya mali destek kesilmeli
Polonyalı AP milletvekili: Ukrayna’ya mali destek kesilmeli
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marcin Sypniewski, Ukrayna’nın Stepan Bandera ve Roman Şuheviç’i “kahramanlaştırdığını” belirterek Kiev rejimine mali destek... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T21:53+0300
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Polonyalı Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marcin Sypniewski, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Ukrayna’ya sağlanan mali desteğin durdurulması çağrısında bulundu.Ukrayna’nın milliyetçi liderler Stepan Bandera ile Roman Şuheviç’i kahraman olarak gördüğünü belirten Sypniewski, bu kişilerin Polonyalılara yönelik kitlesel etnik temizlikten sorumlu hareketle bağlantılı olduğunu söyledi.Olaylarda çoğu silahsız sivillerden oluşan 100 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sypniewski, kurbanlar arasında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların bulunduğunu kaydetti.Ukrayna’nın söz konusu isimleri “kahramanlaştırdığını” vurgulayan Sypniewski, “Kimliğini suçluların kültü üzerine inşa eden bir ülkeye nasıl yardım edebiliriz? Ukrayna, Bandera ve Şuheviç gibi kişileri kahraman olarak görmeye devam ettiği sürece tek sent dahi vermemeliyiz” dedi. Polonyalı milletvekili, konuşmasının sonunda Bandera ve Şuheviç’in portrelerini yırtarak kürsüden ayrıldı.Varşova ile Kiev arasındaki ilişkiler, Ukraynalı milliyetçilerin 1939-1945 yılları arasında Volhinya, Doğu Galiçya ve çevre bölgelerde Polonyalılara yönelik katliamlarının nasıl tanımlanacağı konusundaki anlaşmazlıktan uzun süredir etkileniyor.Polonya, katliamların doruk noktası olan 1943-1945 Volyn katliamını soykırım olarak kabul ediyor. Varşova, olaylardan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) ile Ukrayna İsyan Ordusunu (UPA) sorumlu tutuyor. Söz konusu örgütler Rusya’da “aşırılıkçı” olarak kabul ediliyor ve yasaklı durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/zelenskiye-yakin-isimlerden-mendel-izledigi-politikalar-ulkeyi-ulusal-intihara-surukluyor-1108814009.html
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avrupa parlamentosu (ap), polonya, stepan bandera, ukrayna, kiev, varşova, oun, upa, avrupa
avrupa parlamentosu (ap), polonya, stepan bandera, ukrayna, kiev, varşova, oun, upa, avrupa
Polonyalı AP milletvekili: Ukrayna’ya mali destek kesilmeli
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marcin Sypniewski, Ukrayna’nın Stepan Bandera ve Roman Şuheviç’i “kahramanlaştırdığını” belirterek Kiev rejimine mali destek verilmemesini istedi. Sypniewski, konuşmasının sonunda Bandera ve Şuheviç’in portrelerini yırttı.
Polonyalı Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marcin Sypniewski, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Ukrayna’ya sağlanan mali desteğin durdurulması çağrısında bulundu.
Ukrayna’nın milliyetçi liderler Stepan Bandera ile Roman Şuheviç’i kahraman olarak gördüğünü belirten Sypniewski, bu kişilerin Polonyalılara yönelik kitlesel etnik temizlikten sorumlu hareketle bağlantılı olduğunu söyledi.
Olaylarda çoğu silahsız sivillerden oluşan 100 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sypniewski, kurbanlar arasında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların bulunduğunu kaydetti.
Ukrayna’nın söz konusu isimleri “kahramanlaştırdığını” vurgulayan Sypniewski, “Kimliğini suçluların kültü üzerine inşa eden bir ülkeye nasıl yardım edebiliriz? Ukrayna, Bandera ve Şuheviç gibi kişileri kahraman olarak görmeye devam ettiği sürece tek sent dahi vermemeliyiz” dedi.
Polonyalı milletvekili, konuşmasının sonunda Bandera ve Şuheviç’in portrelerini yırtarak kürsüden ayrıldı.
Varşova ile Kiev arasındaki ilişkiler, Ukraynalı milliyetçilerin 1939-1945 yılları arasında Volhinya, Doğu Galiçya ve çevre bölgelerde Polonyalılara yönelik katliamlarının nasıl tanımlanacağı konusundaki anlaşmazlıktan uzun süredir etkileniyor.
Polonya, katliamların doruk noktası olan 1943-1945 Volyn katliamını soykırım olarak kabul ediyor. Varşova, olaylardan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) ile Ukrayna İsyan Ordusunu (UPA) sorumlu tutuyor. Söz konusu örgütler Rusya’da “aşırılıkçı” olarak kabul ediliyor ve yasaklı durumda.