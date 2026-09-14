https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kanserle-mucadele-eden-unlu-sanatci-soner-olgundan-uzen-haber-durumu-cok-kritik-1108750944.html

Kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Durumu çok kritik

Kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Durumu çok kritik

Sputnik Türkiye

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili son açıklamalar hayranlarını üzdü. Hastanede tedavi altına alınan... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T13:31+0300

2026-09-14T13:31+0300

2026-09-14T13:31+0300

yaşam

soner olgun

pankreas kanseri

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Bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konulan 67 yaşındaki ünlü sanatçı Soner Olgun'un sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Olgun'un eski eşi, "Şu anda kendi evinde. Durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi. Sizlerden de tek ricamız, Soner’i dualarınızdan ve güzel dileklerinizden eksik etmemeniz" açıklaması yaptı. Evine dönmek istediOlgun'un sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapan eski eşi Özlem Koldaş, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:"Bildiğiniz gibi Soner Bey bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 30 Ağustos günü yüksek ateş nedeniyle kendisini hastaneye kaldırdık. 1 Eylül Salı günü kritik durumu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olduğu için kızının kendisini görmesine izin verildi. Kızına ilk söylediği şey ise 'Beni buradan çıkarın' oldu.Kendi isteği, doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla yoğun bakımdan normal odaya geçişini sağladık. İki gün sonra ise tek bir isteği vardı: 'Beni evime götürün.' Onun bu isteğini de yerine getirebildik. Evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulları oluşturduk. 24 saat yanında hemşiresi var; ben de başındayım."Dualarınızı eksik etmeyinKoldaş, ünlü ismin kendi evinde sevdikleri ve ailesinin yanında olduğunu belirterek, "Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi. Sizlerden de tek ricamız, Soner’i dualarınızdan ve güzel dileklerinizden eksik etmemeniz" dedi.Soner Olgun kimdir?1959 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım attı.1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı. Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-unlu-sarkici-soner-olgun-son-durumunu-paylasti-1101506054.html

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soner olgun, pankreas kanseri