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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/pakistan-ve-hindistan-arasinda-savas-gemisi-gerilimi-nota-verildi-1108818708.html
Pakistan ve Hindistan arasında savaş gemisi gerilimi: 'Nota verildi'
Pakistan ve Hindistan arasında savaş gemisi gerilimi: 'Nota verildi'
Sputnik Türkiye
Pakistan, Umman Denizi'nde yaşanan savaş gemisi çarpışması nedeniyle Hindistan'ı protesto etti. Yeni Delhi yönetimi ise olayın sorumluluğunun Pakistan... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T23:19+0300
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hindistan
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Umman Denizi'nde iki ülkeye ait savaş gemilerinin çarpışmasının ardından Pakistan ve Hindistan karşılıklı protestoda bulundu.Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hint savaş gemisinin Pakistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) tehlikeli ve agresif manevralar yaparak savaş gemisine temas ettiğini bildirdi.Olayın, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin "SEASPARK-26" tatbikatı sırasında yaşandığı belirtildi. Hindistan'ın İslamabad maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak olayın şiddetle protesto edildiği aktarıldı.Pakistan, Hindistan'a uluslararası hukuka ve denizde olayların önlenmesine yönelik ikili anlaşmalara uyma çağrısı yaptı.Hindistan ise çarpışmaya Pakistan donanma birliklerinin 'kabul edilemez ve profesyonellikten uzak tutumunun' yol açtığını savunarak Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarına protesto iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html
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hindistan, pakistan, umman denizi
hindistan, pakistan, umman denizi

Pakistan ve Hindistan arasında savaş gemisi gerilimi: 'Nota verildi'

23:19 16.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHindistan-Pakistan
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Pakistan, Umman Denizi'nde yaşanan savaş gemisi çarpışması nedeniyle Hindistan'ı protesto etti. Yeni Delhi yönetimi ise olayın sorumluluğunun Pakistan tarafındaki tutumdan kaynaklandığını savundu.
Umman Denizi'nde iki ülkeye ait savaş gemilerinin çarpışmasının ardından Pakistan ve Hindistan karşılıklı protestoda bulundu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hint savaş gemisinin Pakistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) tehlikeli ve agresif manevralar yaparak savaş gemisine temas ettiğini bildirdi.
Olayın, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin "SEASPARK-26" tatbikatı sırasında yaşandığı belirtildi. Hindistan'ın İslamabad maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak olayın şiddetle protesto edildiği aktarıldı.
Pakistan, Hindistan'a uluslararası hukuka ve denizde olayların önlenmesine yönelik ikili anlaşmalara uyma çağrısı yaptı.
Hindistan ise çarpışmaya Pakistan donanma birliklerinin 'kabul edilemez ve profesyonellikten uzak tutumunun' yol açtığını savunarak Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarına protesto iletti.
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