https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/pakistan-ve-hindistan-arasinda-savas-gemisi-gerilimi-nota-verildi-1108818708.html

Pakistan ve Hindistan arasında savaş gemisi gerilimi: 'Nota verildi'

Pakistan ve Hindistan arasında savaş gemisi gerilimi: 'Nota verildi'

Sputnik Türkiye

Pakistan, Umman Denizi'nde yaşanan savaş gemisi çarpışması nedeniyle Hindistan'ı protesto etti. Yeni Delhi yönetimi ise olayın sorumluluğunun Pakistan... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T23:19+0300

2026-09-16T23:19+0300

2026-09-16T23:19+0300

dünya

hindistan

pakistan

umman denizi

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Umman Denizi'nde iki ülkeye ait savaş gemilerinin çarpışmasının ardından Pakistan ve Hindistan karşılıklı protestoda bulundu.Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hint savaş gemisinin Pakistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) tehlikeli ve agresif manevralar yaparak savaş gemisine temas ettiğini bildirdi.Olayın, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin "SEASPARK-26" tatbikatı sırasında yaşandığı belirtildi. Hindistan'ın İslamabad maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak olayın şiddetle protesto edildiği aktarıldı.Pakistan, Hindistan'a uluslararası hukuka ve denizde olayların önlenmesine yönelik ikili anlaşmalara uyma çağrısı yaptı.Hindistan ise çarpışmaya Pakistan donanma birliklerinin 'kabul edilemez ve profesyonellikten uzak tutumunun' yol açtığını savunarak Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarına protesto iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html

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