https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/pakistan-ve-hindistan-arasinda-savas-gemisi-gerilimi-nota-verildi-1108818708.html
Pakistan ve Hindistan arasında savaş gemisi gerilimi: 'Nota verildi'
Pakistan ve Hindistan arasında savaş gemisi gerilimi: 'Nota verildi'
Sputnik Türkiye
Pakistan, Umman Denizi'nde yaşanan savaş gemisi çarpışması nedeniyle Hindistan'ı protesto etti. Yeni Delhi yönetimi ise olayın sorumluluğunun Pakistan... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T23:19+0300
2026-09-16T23:19+0300
2026-09-16T23:19+0300
dünya
hindistan
pakistan
umman denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095669167_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_eeb9331a4faeda71a30a5a40c0abf97c.jpg
Umman Denizi'nde iki ülkeye ait savaş gemilerinin çarpışmasının ardından Pakistan ve Hindistan karşılıklı protestoda bulundu.Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hint savaş gemisinin Pakistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) tehlikeli ve agresif manevralar yaparak savaş gemisine temas ettiğini bildirdi.Olayın, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin "SEASPARK-26" tatbikatı sırasında yaşandığı belirtildi. Hindistan'ın İslamabad maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak olayın şiddetle protesto edildiği aktarıldı.Pakistan, Hindistan'a uluslararası hukuka ve denizde olayların önlenmesine yönelik ikili anlaşmalara uyma çağrısı yaptı.Hindistan ise çarpışmaya Pakistan donanma birliklerinin 'kabul edilemez ve profesyonellikten uzak tutumunun' yol açtığını savunarak Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarına protesto iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/fed-politika-faizini-25-baz-puan-yuksetti-1108816816.html
hindistan
pakistan
umman denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095669167_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3f2322857ed2d56f5b7c58fe17613e16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, pakistan, umman denizi
hindistan, pakistan, umman denizi
Pakistan ve Hindistan arasında savaş gemisi gerilimi: 'Nota verildi'
Pakistan, Umman Denizi'nde yaşanan savaş gemisi çarpışması nedeniyle Hindistan'ı protesto etti. Yeni Delhi yönetimi ise olayın sorumluluğunun Pakistan tarafındaki tutumdan kaynaklandığını savundu.
Umman Denizi'nde iki ülkeye ait savaş gemilerinin çarpışmasının ardından Pakistan ve Hindistan karşılıklı protestoda bulundu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hint savaş gemisinin Pakistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) tehlikeli ve agresif manevralar yaparak savaş gemisine temas ettiğini bildirdi.
Olayın, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin "SEASPARK-26" tatbikatı sırasında yaşandığı belirtildi. Hindistan'ın İslamabad maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak olayın şiddetle protesto edildiği aktarıldı.
Pakistan, Hindistan'a uluslararası hukuka ve denizde olayların önlenmesine yönelik ikili anlaşmalara uyma çağrısı yaptı.
Hindistan ise çarpışmaya Pakistan donanma birliklerinin 'kabul edilemez ve profesyonellikten uzak tutumunun' yol açtığını savunarak Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarına protesto iletti.